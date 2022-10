Wettfieber und Ascot-Feeling in Riem

Spannende Rennen und kulinarische Schmankerl stehen beim Galopp-Renntag der Abendzeitung auf dem Programm.

07. Oktober 2022 - 16:42 Uhr

Nach 2019 übernimmt die Abendzeitung bereits zum zweiten Mal die Schirmherrschaft über einen Renntag auf der : Am Samstag, dem 15. Oktober, dürfen sich die Besucher auf Ascot-Feeling und acht spannende Rennen freuen – unter anderem ein Ausgleich II Rennen sowie zwei Läufe zum Bayerischen Amateur-Championat 2022. Das erste Rennen wird bereits um 12.00 Uhr gestartet.

Kulinarische Genussmomente

Für kulinarische Genussmomente ist ebenfalls gesorgt: Das garantieren die Foodtrucks und Pavillons sowie die exzellente Küche im .

Köstliche Schmankerl gibt’s auch vor Ort. © AZ

Für Kinder gibt es ein buntes Rahmenprogramm – und natürlich, wie auch für die Erwachsenen, einiges zu bestaunen: Die Renntag-Partner der Abendzeitung wie , das und das zeigen, wie Mobilität von heute aussieht.

Weltweit berühmt: die Rasen-Qualität

Aber auch die traditionsreiche Geschichte der lässt sich fast noch greifen: Immerhin feiert sie heuer 125-jähriges Bestehen. Das erste Rennen fand 1897 statt. Noch heute zählt die Galopprennbahn zu den bedeutendsten im Land, sie beheimatet das deutschlandweit zweitgrößte Trainingsquartier.

Ascotfeeling und Wettfieber: Spannende Unterhaltung ist beim Galopprenntag der Abendzeitung garantiert! © AZ

Weltweit berühmt ist die Qualität des Rasens: Mustafa Türk heißt der Mann, der mit Hingabe und Expertise über vier Jahrzehnte hinweg den Grundstock dazu gelegt hatte. "Wenn die Bahn das ganze Jahr in einem guten Zustand ist, kann sie auch mal mit mehr Regen oder Trockenheit umgehen, die Bodenverhältnisse sind trotzdem immer gut“, so Türk.

Ermäßigungs-Coupons für die Leserinnen und Leser der Abendzeitung

Es ist also alles angerichtet für einen unterhaltsamen Renntag mit der ganzen Familie oder Freunden. Für die Leser der Abendzeitung sowieso: Bis einschließlich des Renntages selbst findet sich in der gedruckten Ausgabe der Abendzeitung täglich ein Coupon, mit dem man für eine Eintrittskarte nur die Hälfte bezahlt. Damit auch Begleitpersonen in diesen Genuss kommen, sollten Sie schon heute mit dem Sammeln beginnen – wie gesagt: Mit jedem Coupon bekommen Sie pro Person 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt!

Viele Besucher werden auch wieder beim zweiten Galopp-Renntag der Abendzeitung erwartet. © AZ

Der Renntag der Abendzeitung:

Alles, was wichtig ist, auf einen Blick

Wann?

Samstag, 15. Oktober, ab 11.30 Uhr

Wo?

, Graf-Lehndorff-Straße 36, 81929 München

Eintritt – Achtung: Die nachfolgenden Eintrittspreise ermäßigen sich je vorgelegtem Originalcoupon aus der Printausgabe der Abendzeitung pro Person jeweils um 50 Prozent (nur möglich an der Tageskasse!):

Sattelplatztickets kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Tageskasse 18 Euro.

Rentner, Studenten und Menschen mit Handicap zahlen gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises im Vorverkauf 8 Euro, an der Tageskasse 10 Euro.

Jugendliche (13 bis 18 Jahre) zahlen im Vorverkauf 6 Euro, an der Tageskasse 8 Euro.

Kinder bis einschließlich zwölf Jahren in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.

Weitere Preise und Infos:



Reservierungen für das Wirtshaus:

☎ 089 930 80 650 | Per E-Mail: office@wirtshaus-zurrennbahn.de |