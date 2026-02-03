Wenn der Vermieter zum "giftigen Apfel" wird: Warum viele Mieter in München kapitulieren

Explodierende Mieten, Verdrängung und Unsicherheit: Am 7. Februar gehen in München Tausende Menschen zur Mietendemo auf die Straße. Auf einer Pressekonferenz schilderten Betroffene ihre Erfahrungen und erklärten, warum sie vor der Kommunalwahl politischen Druck aufbauen wollen.

Sybille Loew (r.) und Max Hutschenreiter (l.) zusammen mit einer solidarischen Nachbarin. Sie fürchten um ihr Zuhause in Maxvorstadt und rufen zur großen Demo am Samstag auf.

Eine böse Hexe und ein giftiger Apfel, der ihm und seinen Mitbewohnern nach und nach die Kraft raubt – so beschreibt der Podcaster und Schauspieler Daniel Tonnar Leyva seinen früheren Vermieter, das Münchner Immobilienunternehmen "Haus am Markt“. Auf der Pressekonferenz zur geplanten großen Mietendemo am 7. Februar schildert er seine Geschichte als Betroffener.

Verpackt in ein Märchen "nach wahren Begebenheiten“ erzählt Leyva von seiner ersten Wohngemeinschaft in München, damals noch als Student. Heute kennt er sich aus: In sozialen Medien klärt er über Wohnen und andere politische Themen auf. Damals wussten er und seine Mitbewohner vieles zunächst nicht. Etwa, dass eine Vertragsklausel zur jährlichen Mieterhöhung um fünf Prozent unzulässig ist.

Die WG tritt dem Mieterverein bei und wehrt sich. "Plötzlich hört die Hexe auf zu lächeln, und der Apfel schmeckt bitter“, sagt Leyva. Von diesem Zeitpunkt an werde das Zusammenleben zunehmend schwierig. Notwendige Mieterwechsel seien plötzlich "nahezu unmöglich“ gemacht worden, immer wieder hätten sich Gründe gegen neue Mitbewohner gefunden. Am Ende zerbricht die WG. Auch Leyva gibt auf. Nicht weil sie im Unrecht gewesen seien, sondern weil Zeit, Kraft und Zusammenhalt schwanden.

Podcaster und Schauspieler Daniel Tonnar Leyva klärt über politische Themen auf. In seiner ersten WG in München hat er schlechte Erfahrungen mit dem Vermieter gemacht. © Philipp Guelland/Mieterverein Muenchen e.V.

Mietendemo vor der Kommunalwahl: Initiativen wollen Druck erhöhen

Geschichten wie diese gebe es in München viele, sagt Matthias Weinzierl von der Kampagne "Mietenstopp“, Mitorganisator der bundesweiten Demonstration. "Die betroffenen Mieter*innen stehen bei uns immer im Zentrum.“ Gemeinsam mit zahlreichen Initiativen habe man deshalb beschlossen, das Thema noch vor der anstehenden Kommunalwahl wieder auf die politische Agenda zu setzen. "Es kann nicht sein, dass es seit 2018 keine große Mietendemo mehr gegeben hat“, ergänzt Julia Richter von "Mehr Lärm für München“.

Die Erwartungen der Veranstalter sind entsprechend hoch. Man hoffe auf die größte Mietendemo seit Langem, sagt Weinzierl und rechnet mit fünfstelligen Teilnehmerzahlen. Gleichzeitig räumt er ein: "Obwohl es fast alle betrifft, ist es schwierig, die Menschen dafür auf die Straße zu bringen.“ Es brauche Mut, sich öffentlich gegen Verdrängung und Unsicherheit zu wehren.

Diesen Mut haben Sybille Loew und Max Hutschenreiter. Die beiden wohnen in der Neureutherstraße 1a und haben sich gemeinsam mit anderen Nachbarn in der Mietergemeinschaft "1a-Widerstand“ zusammengeschlossen. Das 1895 erbaute Wohnhaus droht nach dem Verkauf an einen privaten Investor abgerissen zu werden.

Abrissdrohung in der Neureutherstraße

"Wir haben durch Zufall erfahren, dass das Haus zum Verkauf steht“, erinnert sich Hutschenreiter. Er ist in dem Wohnhaus aufgewachsen und lebt dort heute mit seiner Frau und den Kindern in einer Vierzimmerwohnung. "Ab da war klar: Es wird sich etwas ändern – und wahrscheinlich nicht zum Guten.“

Seitdem ist die Ungewissheit groß und die Sorglosigkeit vorbei. Informationen erhalten die Mieter kaum. "Das meiste erfahren wir über Hören­sagen“, sagt Loew, häufig etwa über Nachbarn, die Eigentümer sind. Hutschenreiter zahlt derzeit rund 1.800 Euro Warmmiete. Eine vergleichbare Wohnung zu diesem Preis sei in München kaum noch zu finden. "Die Stadt hat keinen Raum mehr für uns“, sagt er über sich und seine Nachbarn.

Aus der Kommunalpolitik gebe es zwar Zuspruch, aber auch viel Ratlosigkeit, berichtet Loew. Die Mieter wünschen sich, dass das Haus saniert und der Wohnraum erhalten bleibt. "Wir wollen keine Worthülsen, sondern echten Mieterschutz“, sagt Hutschenreiter auf die Frage, was sich politisch ändern muss.

Julia Richter (rechts, Mehr Lärm für München), Moritz Burkhardt (Mitte, ausspekuliert) und Matthias Weinzierl (Mietenstopp) haben die Demo mitorganisiert. © Philipp Guelland/Mieterverein Muenchen e.V.

Auch auf der Demonstration selbst sollen zahlreiche Betroffene zu Wort kommen. Geplant ist am kommenden Samstag um 14 Uhr eine 60-minütige Auftaktkundgebung auf dem Odeonsplatz. Anschließend ziehen die Demonstranten für eineinhalb Stunden durch die Maxvorstadt.

Mietendeckel, Sozialwohnungen, Leerstand: Das fordern die Organisatoren

An der Mietenstopp-Demo beteiligen sich zahlreiche Initiativen, Gewerkschaften und Parteien. Gemeinsam fordern sie unter anderem einen bundesweiten und wirksamen Mietendeckel, den dauerhaften Erhalt von Sozialwohnungen, ein soziales Bodenrecht zur Eindämmung von Spekulation sowie ein Ende des Verkaufs öffentlicher Immobilien an Investoren. Zudem verlangen sie ein konsequentes Vorgehen gegen Leerstand und die Umwandlung ungenutzter Büroflächen in Wohnraum.

Auf der Bühne sprechen neben betroffenen Mieterinnen und Mietern auch Vertreter der beteiligten Organisationen sowie Kommunalpolitiker. Zu den angekündigten Rednern zählen die OB-Kandidaten Dominik Krause (Grüne), Stefan Jagel (Linke) und der SPD-Stadtrat Christian Köning. Durch die Kundgebung führt der Musiker Roger Rekless, begleitet von mehreren musikalischen Beiträgen.

Mietendemo, 7. Februar 2026, ab 14 Uhr, Odeonsplatz