In Schwabing ist bei Straßenbauarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Feuerwehr und Polizei sondieren die Lage.

Die Bombe ist bei Straßenbauarbeiten an der Kraeplinstr gefunden worden.

Die Bombe ist bei Straßenbauarbeiten an der Kraeplinstr gefunden worden.

Wie die Münchner Feuerwehr vor Ort mitteilte, ist die Bombe am Mittwoch (2. Juli) bei Straßenbauarbeiten an der Kraepelinstraße gefunden worden.

Bombenfund in Schwabing: Das sagen die Anwohner

Update, 14.37 Uhr: Wie gefährlich ist die Lage? Die Lagebesprechung von Feuerwehr und Polizei dauerte jedenfalls sehr viel länger als zuvor angekündigt. Gerade sind Experten der Bombensicherung mit ihrem Van Richtung Fundort gefahren.

Matej Tomec (29) sorgt sich um seinen Vater, der in der Nähe wohnt: "Ich habe die Schwabinger Bombe schon miterlebt. Wir haben damals bis in die Berliner Straße die Druckwelle in den Fenstern gespürt, das war schon unheimlich."

Ein Passant sagt: "Das ist jetzt schon die dritte Bombe, die ich mitkriege. Nahe Linprunstraße, Feilitzschstraße und jetzt hier. Letztes Mal bin ich nicht mehr in meine Wohnung gekommen. Wenn sie nicht sprengen müssen, ist es ja harmlos. Aber wenn es läuft wie Schwabing letztes Mal, auweia. Leider erfährt man hier bis jetzt überhaupt nichts, Fragen werden nicht beantwortet."

Bombenfund in Schwabing: Muss evakuiert werden?

Update, 14.03 Uhr: Zuerst hieß es, der Fundort liege in der Belgradstraße/Ecke Rümannstraße. Nach Angaben der Feuerwehr handelt es sich "vermutlich" nicht um eine 250-Kilogramm-Bombe, sondern um eine kleinere mit 125 Kilogramm: "Der Zustand der Bombe ist noch unklar."

Deshalb stehe derzeit noch nicht fest, ob sie tatsächlich entschärft werden und deshalb auch geräumt werden muss. Feuerwehr-Sprecher Franziskus Bronnhuber zur AZ: "Aktuell muss man sich keine Sorgen machen, die Feuerwehr ist noch sehr entspannt."

Erstmeldung, 2. Juli, 13.32 Uhr: Bombenalarm in München: Auf einer Baustelle in Schwabing ist am Mittwoch eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden.

Wie die Feuerwehr weiter berichtet, beurteilen derzeit "Spezialisten" die Lage, auch die Polizei ist vor Ort.