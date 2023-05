Wellbeing for Life Festival am 3. Juni im Olympiapark

Am 3. Juni öffnet das Wellbeing for Life Festival im Olympiapark um 11:30 Uhr mit zahlreichen Workshops, Sportaktivitäten und Bühnenveranstaltungen.

22. Mai 2023 - 17:43 Uhr, aktualisiert am 22. Mai 2023 - 17:43 Uhr

Das Open-Air-Festival macht ganzheitliche Gesundheit in unterschiedlichsten Facetten für alle erlebbar.

Von 11:30 – 22:00 Uhr dreht sich alles rund um einen gesunden und aktiven Lebensstil

Neue Trends, neue Workshops und neue Bereiche zum Mitmachen

Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr findet am 3. Juni 2023 das erneut im Münchner Olympiapark statt. Für die Festivalbesucher dreht sich von 11:30 – 22:00 Uhr einen Tag lang alles um die gesamtheitliche Betrachtung von Gesundheit und Wohlbefinden.

Das Open-Air Festival soll künftig jährlich stattfinden. © Michael Kuhlmann

Beim zweiten , das von Lifeplus unterstützt und künftig jährlich stattfinden soll, können sich die Besucher auf zahlreiche neue Aktionen und Informationen rund um ein aktives Leben, physische und mentale Fitness, gesunde Ernährung, ökologische Verantwortung, Spaß und allgemeines Wohlbefinden freuen. Ob Freizeitsportler, Wellness-Interessierte, Fitness-Begeisterte, Ernährungsbewusste, Jugendliche, Familien mit Kindern, Olympiapark-Besucher oder Yoga-Fans, die Festivalbesucher sollen zu einem gesunden, aktiven Lebensstil inspiriert und selbst zu Akteuren werden.

Die Besucher sollen selbst zu Akteuren werden. © Michael Kuhlmann

Ein abwechslungsreiches Programm

Das Festival öffnet am Vormittag mit Workshops, Sportaktivitäten und Bühnenveranstaltungen. Neu im Programm ist dieses Jahr u.a. Bamboo Flow, ein neuer Trend mit alten Wurzeln: Hier werden kraftvolle Bewegungen mit Bambusstöcken für eine meditative Haltung geübt.

Die Festivalbesucher können sich auf Sportaktivitäten, Bühnenveranstaltungen und mehr freuen. © Fine Arts GmbH

Zum ersten Mal wird es einen Cycling-Workshop mit Blick auf den Olympiasee geben, auf dem tagsüber unterschiedliche SUP-Yoga und SUP-Pilates stattfinden. Wie man nachhaltig Müll reduziert und am besten Plastik vermeidet, erfahren die Besucher in Zero Waste Workshops.

Zahlreiche sportliche Aktivitäten erwarten die Besucher

Sportwissenschaftler und Kickbox-Experte Dr. Daniel Gärtner aktiviert die Besucher zu einem schweißtreibenden Ganzkörpertraining. Bei Mental Workshops mit Johanna Fellner, eine der führenden Fitness- und Gesundheitsexpertinnen Deutschlands, können die Teilnehmer ihre mentale Fitness verbessern.

Ein gesunder Lebensstil bedeutet auf körperlicher, emotionaler und seelischer Ebene fit zu sein. Johanna Fellner

Führende Fitness- und Gesundheitsexperten leiten zahlreiche Workshops und Aktionen. © Michael Kuhlmann

Außerdem gibt es Zumba-, Hula-Hoop- oder Dance-Sessions zu Live-Musik, Sound-Meditation oder Action Painting als kreative Gemeinschafts- oder Einzelerfahrung. Familien mit Kindern erwartet unter anderem Upcycling zum Selbermachen und Mitnehmen, Smoothies Mixen, Skate-Workshops und Wasserspaß. Jugendliche können aktiv erfahren, wie sportliche Aktivität ihre Gesundheit und Persönlichkeit positiv beeinflusst.

Live-Cooking mit Sternekoch Andreas Schweiger

Alle Aktionen sind auf dem Areal des Olympiaparks verteilt. In diesem Jahr wird die Festivalfläche noch größer und weitet sich auf neue Bereiche aus: das Theatron dient als Vortrags- und Workshopbereich z.B. für Power Poses und der Hans-Jochen-Vogel-Platz wird zum Marktplatz für Food und Drinks Angebote mit einem großen Live-Cooking-Bereich. Hier stellt u.a. Sternekoch Andreas Schweiger neue Rezepte vor und lädt zum Probieren ein.

Sternekoch Andraes Schweiger freut sich auf zahlreiche Besucher im Live-Cooking Bereich. © Michael Kuhlmann

Für sorgen auch wieder Live-Musik-Acts wie SEDA und andere Münchner Nachwuchstalente sowie der Food Boulevard mit einer riesigen Auswahl an köstlichen Speisen und Getränken aus nachhaltiger und regionaler Produktion.

Auch für die Kleinen gibt es jede Menge Spaß und Unterhaltung. © Michael Kuhlmann

Die Veranstaltung beginnt am 3. Juni um 11:30 Uhr im Olympiapark und endet gegen 22:00 Uhr. Der Eintritt und sämtliche Angebote sind kostenfrei.