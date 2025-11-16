AZ-Plus
  Weiterer Unfall in Giesing: Audi-Fahrer verursacht Frontalcrash mit Motorrad

Weiterer Unfall in Giesing: Audi-Fahrer verursacht Frontalcrash mit Motorrad

Ein Fahrfehler auf der Chiemgaustraße führt zu einem Unfall. Dabei wird ein Motorradfahrer verletzt – das sind die Hintergründe.
Sophia Willibald |
Audi-Fahrer übersieht beim Abbiegen einen Motorradfahrer.
Audi-Fahrer übersieht beim Abbiegen einen Motorradfahrer. © Thomas Gaulke

Am Samstagnachmittag kam es in Giesing zu einem Unfall, der den Verkehr zum Stocken brachte.

Ein 40-jähriger Audi-Fahrer aus dem Landkreis München wollte gegen 14.10 Uhr von der Chiemgaustraße nach links in die Traunsteiner Straße abbiegen. Dabei übersah er laut der Polizei einen 29-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Starnberg, der mit seiner Yamaha in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Der Fahrer des Motorrads wurde in ein Münchner Krankenhaus gebracht.
Der Fahrer des Motorrads wurde in ein Münchner Krankenhaus gebracht. © Thomas Gaulke

Unfall in Giesing: Motorrad kracht in Audi

Die beiden Fahrzeuge krachten auf der Kreuzung ineinander. Das Motorrad prallte frontal gegen die rechte Seite des Autos. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden. Vor allem das Motorrad wurde erheblich beschädigt, der Schaden wird von der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Durch den Unfall kam es zu einem Stocken im Verkehr.
Durch den Unfall kam es zu einem Stocken im Verkehr. © Thomas Gaulke

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Polizei wies darauf hin, dass der Audi-Fahrer die Vorfahrt des entgegenkommenden Motorrads hätte beachten müssen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

