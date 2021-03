Weiter Warnstreiks in München - heute bei GKN

Tarifauseinandersetzung in der Metall- und Elektroindustrie: Kein Ende in Sicht.

Am Dienstag ruft die IG Metall die Beschäftigten in zwölf Betrieben zu Warnstreik-Aktionen auf. (Archivbild)

München - In Bayern haben sich laut Gewerkschaften auch am Samstag und Montag 1.200 Beschäftigte aus sechs Betrieben an den Warnstreiks in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie beteiligt.

Ihre Arbeit niedergelegt haben demnach unter anderen die Metaller bei BSH Hausgeräte in Traunreut, bei Same Deutz Fahr (SDFD) in Lauingen und bei Gutmann in Weßenburg. Am Dienstag ruft die IG Metall die Beschäftigten in zwölf Betrieben zu Warnstreik-Aktionen auf – auch in München.

Wie es am Montag hieß, ist das Unternehmen GKN von den Streik-Aktionen am Dienstag betroffen. Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, sagt: "Mit ihrer Forderung nach einer Nullrunde für 2021 und ihren Angriffen auf Tarifstandards haben die Arbeitgeber unsere Warnstreiks provoziert." Die Realität in den Betrieben sei "eine gute Auftragslage und eine hohe Arbeitsauslastung".