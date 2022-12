Weiter gratis telefonieren: M-net verlängert Ukraine-Aktion

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen haben die M-net-Verantwortlichen beschlossen, die Sonderaktion des Unternehmens um weitere sechs Monate zu verlängern.

München - Vor dem Hintergrund des anhaltenden Krieges und der damit verbundenen humanitären Notlage verlängert das regionale Telekommunikationsunternehmen M-net mit den Stadtwerken München als Hauptgesellschafter seine Sonderaktion.

M-net-Sonderaktion läuft seit 1. März

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, bleiben alle Festnetz- und Mobilfunkgespräche sowie alle SMS-Nachrichten aus dem Netz von M-net in die Ukraine kostenfrei. Auch das Roaming für M-net-Mobilfunkkunden in der Ukraine ist derzeit kostenlos.

Weil auch zehn Monate nach Beginn des Kriegs in der Ukraine kein Ende des Konflikts in Sicht sei, möchte M-net den vom Kriegsgeschehen betroffenen Menschen in der Ukraine und den Flüchtlingen aus dem Krisengebiet unter die Arme greifen, heißt es in der entsprechenden Mitteilung.

Die Befreiung gilt für alle Zielrufnummern mit der internationalen Vorwahl +380. Für M-net-Mobilfunkkunden, die sich in der Ukraine aufhalten, fallen darüber hinaus in diesem Zeitraum auch keine Roamingkosten an.