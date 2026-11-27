Kurz vor dem ersten Advent wird München weiß: Die ersten Schneeflocken verwandeln die Stadt in eine vorweihnachtliche Kulisse. Die schönsten Eindrücke gibt's in unserer Bildergalerie.

Ganz schön was los in der Theatinerstraße. Kapuze und Schirm sind bei diesem Wetter ein Must-have.

IMAGO/Wolfgang Maria Weber (www.imago-images.de) 9 Ganz schön was los in der Theatinerstraße. Kapuze und Schirm sind bei diesem Wetter ein Must-have.

Julian Degler (dpa) 9 Wie ein Kissen liegt der Schnee auf dem Sattel dieses Fahrrads.

Mei, is des schee! Kurz vor dem ersten Adventswochenende rieseln die ersten Schneeflocken auf München herab und verwandeln die Stadt in eine weiße, vorweihnachtliche Kulisse. Wie gut München im ersten Schnee aussieht, zeigen unsere Bilder in der Galerie – klicken Sie sich durch und genießen Sie ein bisserl Winterzauber!

Es bleibt kalt in München

Doch lange hält die weiße Pracht wohl nicht an: Auch am Freitag bleibt es frostig kalt, vereinzelt können noch ein paar Schneeflocken fallen. Obacht: Auf den Straßen kann es deshalb stellenweise wieder rutschig werden. Der Deutsche Wetterdienst gibt eine amtliche Warnung vor Glätte und Frost aus.

Der Himmel zeigt sich zunächst grau und bedeckt. Am Samstag könnte sich dann sogar die Sonne blicken lassen – beste Gelegenheit für einen Spaziergang im Englischen Garten oder im Olympiapark. Die Temperaturen liegen zwischen minus drei und plus einem Grad.

Auch am Sonntag bleibt es zapfig kalt und stark bewölkt. Da macht man es sich doch am besten mit Tee, Mandarinen und Spekulatius daheim gemütlich und zündet die erste Kerze am Adventskranz an.