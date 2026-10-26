Wein, Bratwurst und Beats: Am 8. November 2026 trifft fränkischer Weingenuss im Alten Hof auf entspannte Club-Atmosphäre.

26. Oktober 2026 - 07:57 Uhr

Wein, Beats und fränkischer Genuss: Der Alte Hof in München`s Altstadt wird zum Treffpunkt des Wineclubbings.

Wer sagt eigentlich, dass eine Weinverkostung eine ernste Angelegenheit sein muss? Am Sonntag, 8. November, verwandelt sich das Winterquartier im Alten Hof in eine Mischung aus Weinmesse und Sonntagsclub. Beim treffen fränkische Weine auf DJ-Beats, Bratwurst und gute Gespräche. Und das mitten in der Münchner Altstadt.

20 Winzerinnen und Winzer präsentieren mehr als 100 Weine - Sie können von Stand zu Stand die unterschiedlichsten Weinsorten entdecken und probieren. © Culinarium Bavaricum

Über 100 Weine mit viel Persönlichkeit

Drinnen dreht sich alles ums Probieren und Entdecken. 20 Winzerinnen und Winzer aus Franken bringen mehr als 100 Weine mit, vom klassischen Silvaner über spannende Bio-Weine bis zu Natural Wine. Wer mag, verkostet sich von Stand zu Stand, entdeckt neue Favoriten und erfährt im persönlichen Gespräch, was die Weine und ihre Macherinnen und Macher auszeichnet.

Ein besonderes Augenmerk gilt dem Silvaner. Die Rebsorte ist das Aushängeschild Frankens und zeigt hier, wie unterschiedlich sie schmecken kann. Ob frisch und unkompliziert oder charaktervoll und anspruchsvoll, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Weinwissen ist dafür nicht nötig: Neugier genügt. Deswegen genau richtig für einen schönen Sonntagnachmittag mit Freunden und Freundinnen.

Wer sagt eigentlich, dass eine Weinverkostung eine ernste Angelegenheit sein muss? Gute Gespräche, Wein und fränkisches Streetfood treffen auf coole DJ-Beats. © Culinarium Bavaricum

Vom Tasting zum Clubbing

Während in den gemütlichen die Weine eingeschenkt werden, gibt im Garten ein DJ den Takt vor. Im Secret Garden serviert die Schaumweinbar Secco und Winzersekt glasweise. Wer Hunger bekommt, holt sich am Kiosk fränkisches Streetfood, darunter Bratwurstspezialitäten. Zwischen Weinprobe und Musik bleibt Zeit zum Plaudern und Genießen.

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Wein entdecken und aus erster Hand bestellen

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 19 Euro, an der Tageskasse 25 Euro. Die Verkostung der Weine bei den Winzerinnen und Winzern ist enthalten. Zusätzlich gibt es mit jedem Ticket einen Gutschein über 10 Euro für eine Weinbestellung direkt bei den Weingütern vor Ort. Getränke an der Schaumweinbar und Streetfood werden separat bezahlt. Für das Verkostungsglas fallen fünf Euro Pfand an, die bei Rückgabe erstattet werden. Fachleute aus Gastronomie und Weinhandel haben nach vorheriger Anmeldung freien Eintritt.

Das Wine Clubbing findet am Sonntag, 8. November 2026, von 13 bis 18 Uhr im Winterquartier, Alter Hof 3, statt.

Tickets und weiter Informationen: