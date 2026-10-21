Weil er um Ruhe bat: Unbekannte verprügeln Mann (36) in Münchner U-Bahn

Ein 36-Jähriger bittet drei laute Fahrgäste in der Münchner U-Bahn um Ruhe. Daraufhin schlagen und treten sie auf ihn ein – anschließend flüchten sie.

Weil er um Ruhe gebeten hatte, haben drei Unbekannte in einer U-Bahn der Linie U2 einen 36-Jährigen zusammengeschlagen. Der Mann erlitt einen Nasenbruch und Prellungen, die Angreifer flüchteten, wie die Polizei mitteilte.

Angriff in U-Bahn: Tatverdächtige flüchten

Die drei mutmaßlichen Angreifer – zwei Männer und eine Frau – waren den Angaben zufolge in der Nacht auf Samstag am Hauptbahnhof in die U2 Richtung Feldmoching zugestiegen und hatten sich lautstark verhalten. Nachdem der 36-Jährige sie gebeten hatte, leiser zu sein, sollen sie ihn unvermittelt angegriffen haben. Dabei schlugen sie ihm mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf und traten auf ihn ein.

An der Station "Am Hart" stiegen die drei aus und flüchteten. Ein Zeuge half dem Verletzten und alarmierte die Polizei. Nun werden Zeugen gesucht.