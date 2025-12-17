Weihnachtsfreude für Familien mit wenig Geld: Münchner Polizei packt Geschenke ein

Die Beamten zeigen Herz für benachteiligte Kinder im Münchner Norden. Mit dem "Weihnachtswunschbaum“ unterstützen sie die Aktion "Lichtblick Hasenbergl“.

Für die Münchner Polizei ist es ein Herzensanliegen, die Aktion "Lichtblick Hasenbergl“ im Präsidium mit dem "Weihnachtswunschbaum“ zu unterstützen. 36 Buben und Mädchen im Alter von neun bis zwölf Jahren freuen sich jetzt schon auf die Feiertage.

Was sich benachteiligte Kinder wünschen

Die Kinder haben Wünsche geäußert, was sie gerne zu Weihnachten geschenkt bekommen würden. Dieses Jahr waren es vor allem Hoodies, kuschelig, warme Pullis mit Kapuze. "Es ist eine regelrechte Hoodie-Schwemme, die uns von den Kindern erreichte“, sagt Johanna Hofmeir, die Sozialpädagogin hat die Aktion "Lichtblick Hasenbergl“ vor Jahren ins Leben gerufen.

Wenn gerade an Weihnachten das Geld für Geschenke fehlt

"Lichtblick Hasenbergl“ will Familien helfen, bei denen das Geld eher knapp ist, vor allem kurz vor Weihnachten. "Es sind alles Kinder, denen es oft an den grundlegendsten Dingen im Leben fehlt“, sagt Johanna Hofmeir. Was gerade zu Weihnachten in den betroffenen Familien besonders wehtut.

Vor allem die Ausflüge zur Reiter- und Hundestaffel machen Freude

Vor allem freuen sich die Kinder, wenn sie im Rahmen der Aktion "Weihnachtswunschbaum“ die Hunde- und die Reiterstaffel der Polizei besuchen dürfen. Die Kinder dürfen dann sogar bei den Pferden aufsitzen und unter Führung der Beamten reiten. "Da leuchten die Augen vor Begeisterung“, sagt Johanna Hofmeir. "Schon die Fahrt raus zu den Dienststellen in einem Polizeibus ist für die Kinder ein ganz besonderes Erlebnis, von dem sie noch tagelang, manchmal wochenlang schwärmen.

Die Präsente der Aktion Weihnachtswunschbaum werden am Mittwoch von der Polizei an die Kinder im Hasenbergl verteilt. Jedes Einzelne ist hübsch verpackt und beschriftet. Die Münchner Polizisten schlüpfen zu gerne in die Rolle des Christkinds.