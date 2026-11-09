Weihnachtliche Winterwelt: Hier erleben Groß und Klein den magischen Zauber

Eislaufen, Live-Musik und Lichterglanz: Der Weihnachts- und Wintermarkt am Flughafen München vom 13. November bis 27. Dezember 2026 bietet spannende Erlebnisse für Groß und Klein.

09. November 2026 - 07:50 Uhr

Der Winter - und Weihnachtsmarkt im MAC-Forum am Flughafen München findet vom 13. November bis 27. Dezember statt.

Wenn funkelnde Lichter für festliche Stimmung sorgen und winterliche Köstlichkeiten locken, zeigt sich der von seiner besonders stimmungsvollen Seite. Vom 13. November bis 27. Dezember 2026 verwandelt sich das Forum des München Airport Centers wieder in eine weihnachtliche Winterwelt. Inmitten eines geschmückten Tannenwalds lädt der beliebte Weihnachts- und Wintermarkt Reisende und Besucher zum Genießen, Entdecken und Verweilen ein.

Die große Eisbahn lädt zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen ein. © Andreas Schebesta

Eisfläche für alle

Herzstück des Marktes ist die große Eisfläche: Hier können Winterfans ihre Runden auf Schlittschuhen drehen oder sich beim Eisstockschießen versuchen. Ein besonderes Highlight wartet mittwochs, wenn die Eisfläche ab 18.00 Uhr bei der Eisdisco mit DJ zur winterlichen Tanzfläche wird. Wer es gemütlicher mag, genießt rundherum kulinarische Schmankerl und die besondere Atmosphäre des Marktes.

Am 27.11. kommen die Weihnachtsengel und schreiben gemeinsam mit den Kindern Wunschzettel. © Andreas Schebesta

Programm für Klein und Groß

Auch abseits der Eisfläche gibt es für Groß und Klein viel zu erleben. Besonders Familien dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Am Familientag locken besondere Angebote an allen Ständen und auch der Nikolaus schaut auf dem vorbei. Mit Aktionen wie Wunschzettelschreiben oder Weihnachtsbasteln wird vor allem für die kleinen Besucher ein Besuch zu einem besonderen vorweihnachtlichen Erlebnis.

Aktionen wie Wunschzettelschreiben oder Weihnachtsbasteln ist vor allem für die kleinen Besucher ein besonderes Erlebnis in der Vorweihnachtszeit. © Andreas Schebesta

Für musikalische Unterhaltung sorgen außerdem verschiedene Live-Auftritte auf der Bühne. So gibt es bei jedem Besuch Neues zu entdecken und der Weihnachts- und Wintermarkt wird zum stimmungsvollen Treffpunkt für Familien, Freunde, Reisende und Winterfans.

Auch musikalisch wird einiges geboten: Von Rock und Pop über Funk und Soul bis hin zu Gospel. © Bernd Ducke

Lichterfahrten

Wer noch mehr Flughafenatmosphäre erleben möchte, kann den Marktbesuch mit einer der beliebten verbinden. Vom 13. November bis 27. Dezember führen die winterlichen Airport-Touren mit dem Bus über den Flughafen und eröffnen nach Einbruch der Dunkelheit einen besonderen Blick auf das von Tausenden Lichtern illuminierte Vorfeld. Die Tickets für die rund 60-minütigen Touren sind online buchbar.

Hier finden Sie mehr als 40 Stände mit Kunsthandwerk, Schmuck, Bekleidung und vielem mehr. © Andreas Schebesta

Öffnungszeiten und Parkmöglichkeiten

Bis zum 28. Dezember können Fluggäste und Besucherinnen und Besucher täglich zwischen 11.00 und 21.00 Uhr über den festlich geschmückten Markt bummeln und das weihnachtliche Flair genießen. An Heiligabend schließt der Markt bereits um 16.00 Uhr.

Besucherinnen und Besucher des können im Parkhaus P20 bis zu sieben Stunden vergünstigt parken. Die Parkschein-Entwertung erfolgt direkt vor Ort auf dem Markt.