Weihnachten kann kommen: Christbaum am Marienplatz in München steht

In einem Monat ist Heiligabend und in vier Tagen schon der erste Advent. Es wird Zeit, dass der Christbaum am Marienplatz gestellt wird. Heute Morgen war es so weit.

25. November 2020 - 07:58 Uhr | AZ

Der Christbaum am Münchner Marienplatz ist eine 22 Meter hohe heimische Fichte aus der Gemeinde Steingaden. Mit einem Kran wurde die Fichte aufgestellt. Gegen 6 Uhr rückten die Feuerwehrleute an. Der Baum wurde in einem zwei Meter tiefen Loch versenkt. Der Christbaum wird in den nächsten Tagen geschmückt. In der Morgendämmerung wurde der Christbaum gestellt und verkeilt. Max Bertl, Bürgermeister von Steingaden und Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner

München - Kein Christkindlmarkt, dafür ein toller Christbaum am Marienplatz! A bisserl Weihnachtsstimmung kann so also auch trotz Corona-Pandemie aufgekommen. Feuerwehr stellt Christbaum in München auf Gegen 6 Uhr rückten am Mittwochmorgen die Feuerwehrmänner der Münchner Berufsfeuerwehr an und richteten die Fichte unbeschadet mit einem Kran auf. Versenkt wurde der Stamm in ein zwei Meter tiefes Bodenloch vor dem Neuen Rathaus. Fichte am Marienplatz: Christbaum leuchtet bis 10. Januar Zwei Tage lang werden die Mitarbeiter des städtischen Baureferats, Abteilung Straßenbeleuchtung, den Baum mit Lichterketten schmücken. Bis zum 24. Dezember wird die Fichte etwas Adventsstimmung und Weihnachtszauber auf den Marienplatz bringen. Als Christbaum erstrahlt sie im Glanz von rund 3.000 Kerzen bis zum 22. Dezember täglich von 10 bis 24 Uhr, am 23. Dezember von 10 bis 0.30 Uhr, von Heiligabend, 10 Uhr, bis 27. Dezember, 0.30 Uhr, durchgehend und vom 27. Dezember bis zum Dreikönigstag, 6. Januar 2021, jeweils von 16 Uhr bis 0.30 Uhr. Lesen Sie auch Münchens neuer Christbaum: Von der Bundesstraße auf den Marienplatz X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Der Christbaum sollte heuer eigentlich aus Verona kommen, doch die Partnerstadt musste Corona-bedingt absagen. Der diesjährige Baum stammt aus der bayerische Gemeinde Steingaden.