Weihnachten in München: Diese Konzerte und Adventssänger verzaubern am Wochenende

Backen, Geschenke kaufen, Menü vorbereiten: Vor Weihnachten entsteht gerne große Hektik. Die AZ hat ein paar Tipps, wie das Wochenende doch besinnlich wird.

In München ist an diesem Wochenende noch mal einiges geboten, damit auch die letzten Weihnachtsmuffel trotz deutlicher Plusgrade in Stimmung kommen. Neben zahlreichen Konzertauftritten hat auch der Christkindlmarkt am Chinesischen Turm geöffnet.

Weihnachten ohne Musik? Man stelle sich vor: Stressiges Last-Minute-Weihnachtsshopping ohne "Wham!"-sinniges "Last-Christmas-Gedudel" in den Geschäften? Aufs Mitsummen bei "Leise rieselt der Schnee" verzichten, wenn das Einzige, was rieselt, die Tannennadeln vom gekauften Baum sind? Nicht die siebenfach identische Note E am Beginn von "Jingle Bells" auf der Blockflöte des Kindes erleiden, sodass es einem auch bei sieben Grad plus eiskalt den Rücken runter läuft? Das geht auf kein Rentierfell!

Die Musik gibt rund um Weihnachten einfach den Ton an. Und auch, wenn sie sich manchmal im Ton vergreifen: Zu keinem Zeitpunkt ist Weihnachten inniger, als wenn alle Kirchenbesucher in der Christmette "Stille Nacht, Heilige Nacht" singen. Nie klingen Cantabona, die Winklerin und die anderen acht Glocken der Frauenkirche süßer als zur (Vor-)Weihnachtszeit. Nichts ist herziger als die goldig angezogenen, singenden Engerl in der Kindermette. Holen Sie sich schon an diesem dritten Adventswochenende ein Stückerl stade Zeit mit ein paar weihnachtlichen Klängen zu sich!

Weihnachten in München: Von zuhören bis selber singen

Wer gerade jetzt besonders viel um die Ohren hat, dem gehen die Lieder hoffentlich besonders schnell ins Ohr. Mit einem Ohrwurm fällt das hektische Backen, Geschenke kaufen und Menü vorbereiten in allerletzter Sekunde gleich leichter. Am allerschönsten klingen Lieder live: Hier verrät die AZ, wo in München am Wochenende die Musik fürs Gemüt spielt.

Luciafest in St. Matthäus

Das Luciafest ist am 13. Dezember. © The Scandinavian Ensemble

Am 13. Dezember feiert das Scandinavian Ensemble sein 15-jähriges Bestehen mit Lucia-Konzerten in der Matthäuskirche am Sendlinger Tor. Die traditionelle schwedische Lichterprozession bildet den Rahmen für die Uraufführung von "Vintervila", einem neuen Werk des Komponisten und Bayerischen Kunstförderpreisträgers Henrik Ajax. Mehr als 50 Sängerinnen und Sänger gestalten den Abend zudem mit klassischen Lucia-Liedern und nordischer Chormusik. Das Luciafest markiert für Schweden den Höhepunkt der Vorweihnachtszeit. Benannt nach der frühchristlichen Märtyrerin Lucia von Syrakus feiert die Tradition das Licht in der dunkelsten Jahreszeit. In weißen Gewändern, mit Lichterkronen auf dem Kopf und Kerzen in den Händen ziehen Lucia-Prozessionen durch Schulen, Kirchen, Unternehmen und Wohnzimmer.

19.30 Uhr. Samstag, Tickets für 20 Euro (erm. 10 €/Kinder 5 €) an der Abendkasse und über . Infos:

Adventliche Bläsermusik in St. Markus

Reden zwar kein Blech, spielen aber welches: Der Posaunenchor St. Markus gibt am Samstagabend ein Adventskonzert. © St. Markus

Bei diesem Konzert ist der Nachname der Chorleiterin Programm: Anne Heiland will mit ihren rund 30 Bläserinnen und Bläsern für die richtige Stimmung rund um die Geburt des Heilands sorgen. Unter dem Motto "This little light - adventliche Bläsermusik zwischen Himmel und Erde" spielt der Posaunenchor St. Markus am Samstagabend. So posaunen die Blechbläser schon elf Tage vor Weihnachten die frohe Botschaft in die Welt. Den Chor gibt es schon seit über 55 Jahren. Genauso groß ist die Altersspanne der Musiker (zwischen 15 und 70 Jahren). Gabelsbergerstr. 6, Samstag um 19 Uhr. Eintritt frei, Spenden erwünscht. Infos unter:

Vier Musikgruppen zum dritten Advent in St. Benedikt

Wenn in der Schwanthalerhöhe "dem Höchsten" gesungen und gespielt wird, geht es hoch her. Höchste Zeit, hinzugehen! Beim "Schwanthalerhöher Adventssingen" kommen gleich vier lokale Musikgruppen zusammen: Der Schwanthalerhöher Zwoagsang, die Münsinger Sängerinnen (je mit Zither), die Argeter Bläser und der Niederhamer Saitenklang. Zudem spielt Organist Alexander Pointner. Neben Liedern und Weisen werden auch Texte vorgetragen. Sprecher ist Stefan Semoff. Das Konzert trägt heuer den Namen "Tauet ihr Himmel den Höchsten herab". Kirche St. Benedikt, Schrenkstr. 4 am Sonntag um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht

A-cappella-Weihnacht in St. Vinzenz

Das Konzert findet in der Kirche St. Vinzenz statt. © Monacoro

Am Sonntag singt der A-cappella-Kammerchor MonaCoro vom Wunder der Weihnacht in der St.-Vinzenz-Kirche in Neuhausen. Die Sängerinnen und Sänger interpretieren Werke von barocken Komponisten wie Giovanni Pierluigi da Palestrina und Jan Pieterszoon Sweelinck sowie zeitgenössische Stücke von Arvo Pärt oder Urmas Sisask. Darüber hinaus bietet der MonaCoro neue Arrangements bekannter Weihnachtsklassiker dar. Klarastraße 16, Sonntag um 17 Uhr. Eintritt frei. Weitere Informationen zum Chor unter:

XXL-Chor in der Backstage Arena

Die Wahl des perfekten Outfits fürs Konzert kann anstrengend sein. Umso besser, wenn es klare Anforderungen gibt: "Schmeißt euch in eure schönsten, schrägsten, kitschigsten Weihnachts-Outfits!", schreibt der "Go Sing Choir" auf seiner Webseite. Der Münchner Mitmach-Popchor widmet sich bei jedem seiner Events einem Song, der gemeinsam mit den Konzertbesuchern als XXL-Chor arrangiert wird. Am Ende wird der Kollektiv-Auftritt sogar per Video festgehalten. Diesjährige Liedauswahl: "Snowman" von Sia. Wenn’s nur bald was werden würde mit dem Schnee(-mann). Reitknechtstraße 6, Sonntag um 19 Uhr. Tickets und Informationen unter:

Andacht der anderen Art in der Isarphilharmonie

Pfarrer Rainer Maria Schießler ist bekannt für unkonventionelle Predigten. Am Sonntag liest er Ludwig Thomas „Heilige Nacht“. © IMAGO (www.imago-images.de)

Wer vom Weihnachtsevangelium von Lukas genug hat, sollte es mit Ludwig probieren. Zwar ist Ludwig Thoma kein Evangelist, dafür ein hervorragender Erzähler. Seine Weihnachtslegende "Heilige Nacht" von 1916, die am nicht weit entfernten Tegernsee spielt, ist unterhaltsam. Umso amüsanter ist es, weil sie Rainer Maria Schießler vorliest. Mit den lyrisch-bayerischen Versen sorgt der Pfarrer für eine Andacht der anderen Art. Der "Werdenfelser Dreigsang" begleitet die Lesung.

Hans-Preißinger-Str. 8, Sonntag um 11 Uhr, Karten unter ab 45,80 Euro