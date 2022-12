"Weihnachten auf der Straße": 250 Taschen für Wohnungs- und Obdachlose

Auch zu ihrem fünfjährigen Bestehen möchte das Team von "Weihnachten auf der Straße" obdach- und wohnungslosen Menschen wieder eine Freude zu Weihnachten machen.

München - 2017 hat es als private Aktion angefangen , mittlerweile ist das Hilfsprojekt "Weihnachten auf der Straße" Teil eines gemeinnützigen Vereins und möchte dieses Jahr 250 Menschen auf der Straße mit Geschenken überraschen.

"Man macht sich vielleicht gar kein Bild davon, aber seine Wohnung zu verlieren, geht manchmal schneller als man denkt. Deswegen finde ich es, vor allem in der Weihnachts- und Winterzeit wichtig, Menschen unter die Arme zu greifen, die sich in einer solchen Situation befinden", erklärt Anne Lohri, die sich zusammen mit Isabelle Joswig und Michelle Maurer um den Tascheninhalt kümmert.

Befüllt werden die Taschen mit nützlichen Gegenständen wie Handtüchern, Thermobechern oder Einlegesohlen, aber auch mit weihnachtlichen und persönlichen Dinge wie hochwertigen Lebkuchen, Schoko-Nikoläusen und handgeschriebenen Weihnachtskarten. Der Tascheninhalt setzt sich aus Firmenspenden und neu gekauften Produkten zusammen.

"Wir wollen den Menschen an einem Tag im Jahr etwas Neues schenken"

Geldspenden können über Paypal oder per Direktüberweisung an den gemeinnützigen Verein Thrive International e.V. (genaue Daten finden Sie am Ende des Artikels) gesendet werden, Sachspenden werden leider nicht entgegengenommen. "Wir haben bewusst nur wertige und neue Artikel in unseren Taschen, denn wir wollen den Menschen an einem Tag im Jahr etwas Neues schenken, etwas, was noch nicht von einer anderen Person getragen oder benutzt wurde", kommentiert Tamara Ehm. Sie leitet das Projekt in diesem Jahr und agiert unter anderem als Vorständin des Dachvereins.

Verteilt werden die Taschen am 18. Dezember, davor kümmert sich das Team um die Öffentlichkeitsarbeit und das Generieren von Spenden. Unterstützt wird das Team auch von der zweiten Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, die schon im letzten Jahr beim Verteilen der Taschen dabei war.

Und da zu einem ordentlichen Weihnachtsfest auch ein Festmahl gehört, wird auch das von dem Team organisiert: Am 6. Januar wird in zwei Tagesaufenthalten für obdach- und wohnungslosen Menschen ein Festessen in den Örtlichkeiten "Teestube" und bei "Otto und Rosi" von Niklas Lauter koordiniert. Dort werden zwei Gerichte zur Auswahl angeboten, finanziert durch Spenden. Die Erfahrung der letzten Jahre hat laut "Weihnachten auf der Straße" gezeigt, dass diese Weihnachtsfeier auch eine Möglichkeit für den kommunikativen Austausch zwischen Organisationsteam und den Menschen vor Ort bietet. "Denn zu guter Letzt ist Weihnachten ein Fest, bei dem es auf das Miteinander ankommt".

"Weihnachten auf der Straße" freut sich über Geldspenden per Paypal oder Banküberweisung.

Paypal Link:

Bankverbindung: Thrive International e.V., IBAN: DE26 4306 0967 8225 5276 00