Weichenstörung am Hauptbahnhof: Welche S-Bahnen davon betroffen sind
Reparaturarbeiten an einer Weiche im Bereich des Münchner Hauptbahnhofs sorgen am Donnerstagvormittag für Verspätungen von bis zu 10 Minuten und Teilausfälle. Betroffen davon sind die Linien S6 und S8 in/aus Richtung Pasing.
Die Deutsche Bahn empfiehlt alternativ zur S-Bahn die Regionalzüge zu nutzen. Die Störung soll laut Bahn-Angaben noch bis voraussichtlich 11.30 Uhr andauern.
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