Weichenstörung am Hauptbahnhof: Welche S-Bahnen davon betroffen sind

Eine Weichenstörung verursacht am Donnerstagvormittag Verspätungen und Teilausfälle bei zwei S-Bahn-Linien.

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Eine Weichenstörung am Hauptbahnhof sorgt für Verspätungen bei den Linien S6 und S8. (Archivbild)

Reparaturarbeiten an einer Weiche im Bereich des Münchner Hauptbahnhofs sorgen am Donnerstagvormittag für Verspätungen von bis zu 10 Minuten und Teilausfälle. Betroffen davon sind die Linien S6 und S8 in/aus Richtung Pasing.

Die Deutsche Bahn empfiehlt alternativ zur S-Bahn die Regionalzüge zu nutzen. Die Störung soll laut Bahn-Angaben noch bis voraussichtlich 11.30 Uhr andauern.