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Weichenstörung am Hauptbahnhof: Welche S-Bahnen davon betroffen sind

Eine Weichenstörung verursacht am Donnerstagvormittag Verspätungen und Teilausfälle bei zwei S-Bahn-Linien.
Andre Wagner
André Wagner |
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Eine Weichenstörung am Hauptbahnhof sorgt für Verspätungen bei den Linien S6 und S8. (Archivbild)
Eine Weichenstörung am Hauptbahnhof sorgt für Verspätungen bei den Linien S6 und S8. (Archivbild) © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Reparaturarbeiten an einer Weiche im Bereich des Münchner Hauptbahnhofs sorgen am Donnerstagvormittag für Verspätungen von bis zu 10 Minuten und Teilausfälle. Betroffen davon sind die Linien S6 und S8 in/aus Richtung Pasing.

Die Deutsche Bahn empfiehlt alternativ zur S-Bahn die Regionalzüge zu nutzen. Die Störung soll laut Bahn-Angaben noch bis voraussichtlich 11.30 Uhr andauern.

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  • Huldreich vor 48 Minuten / Bewertung:

    Wie üblich🤮👎🏿👺👹 DB = steig aus und geh! Armes Deutschland mit dieser Bahn AG☠️👎🏿👎🏿👎🏿👎🏿👎🏿

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