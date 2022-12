Wegen Schnee: Knapp 100 Flüge am Münchner Flughafen ausgefallen

Dichter Schneefall hat am Sonntagabend für Annullierungen am Münchner Flughafen gesorgt.

München - Insgesamt 43 Bewegungen von insgesamt 728 geplanten seien witterungsbedingt abgesagt worden, sagte ein Sprecher des Flughafens München der AZ.

Flughafen München: Knapp 100 Flüge ausgefallen

Bahnen hätten kurzfristig geräumt werden müssen. Zudem seien einige Fluge aus operationellen Gründen gestrichen worden, zumeist innerdeutsche Verbindungen. Auch Streichungen an anderen Orten wie London haben demnach zu den Ausfällen beigetragen.

Am Ende sind den Angaben zufolge knapp 100 Flüge ausgefallen. Personalmangel spiele dabei aber überhaupt keine Rolle. "Und der Winterdienst versucht wirklich alles." Am Dienstag soll es am Flughafen trocken bleiben – erst am Mittwoch könnte es wieder kräftig schneien.