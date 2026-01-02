Wegen Prügelei gerufen: Gäste gehen in Münchner Bar auf Polizisten los

Eigentlich hatten die Beamten nur den Auftrag, eine Prügelei in dem Lokal in der Nähe des PEP in Neuperlach zu beenden. Doch plötzlich ging ein 23-Jähriger auf sie los. Andere Gäste, die sich eben noch untereinander geprügelt hatten, griffen die Polizisten an.

Polizeibeamte haben einen 23-Jährigen festgenommen, der sie in einer Bar nahe des PEP angriff. Mehrere Verdächtige sind noch flüchtig. Die Kripo ermittelt. (Symbolbild)

Prügelei in einer Bar zwischen dem Perlacher Einkaufszentrum PEP und dem Klinikum Neuperlach, ein Routineeinsatz, wie es zunächst schien. Als Polizeistreifen in der Neujahrsnacht kurz vor 1 Uhr eintrafen, hatte sich die Lage auch beinahe schon wieder beruhigt. Doch dann flippte ein 23-Jähriger aus Köln aus.

Faustschläge ins Gesicht des Polizisten

Der Mann griff einen der Polizisten an. Er schlug dem 24 Jahre alten Beamten mit der Faust ins Gesicht. Beide Männer gingen zu Boden. Dort schlug der Kölner weiter auf den Polizisten ein. Die anderen Beamten kamen ihm zu Hilfe. Sie überwältigten den 23-Jährigen und nahmen ihn fest.

Gäste greifen Beamte an

Doch dann mischten sich die umstehenden Personen ein, die sich kurz zuvor noch untereinander geprügelt hatten. Sie versuchten nach Polizeiangaben, die Festnahme des Kölners zu verhindern. Das misslang allerdings. Die Angreifer konnten nach der Attacke unerkannt entkommen. Die Polizei fahndet nach ihnen.

Drei verletzte Polizisten

Insgesamt drei Polizeibeamte wurden bei der Rauferei in der Bar verletzt. Eine 25-jährige Polizistin erlitt einen Tritt gegen den Oberschenkel, ein 24-jähriger Polizist wurde gewürgt. Beide Beamte mussten nach dem Einsatz den Dienst abbrechen und sich in ärztliche Behandlung begeben. Der dritte Polizist war weiter dienstfähig.

Anzeige gegen Kölner

Der 23-Jährige wurde zu einer Dienststelle gebracht und nach Beendigung der Sachbearbeitung sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen, so eine Polizeisprecherin am Freitag. Das Kommissariat K 26 ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchter Gefangenenbefreiung. Bei dem Verdächtigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 0,7 Promille, wie eine Polizeisprecherin sagte.