AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Wegen Prügelei gerufen: Gäste gehen in Münchner Bar auf Polizisten los

Wegen Prügelei gerufen: Gäste gehen in Münchner Bar auf Polizisten los

Eigentlich hatten die Beamten nur den Auftrag, eine Prügelei in dem Lokal in der Nähe des PEP in Neuperlach zu beenden. Doch plötzlich ging ein 23-Jähriger auf sie los. Andere Gäste, die sich eben noch untereinander geprügelt hatten, griffen die Polizisten an. 
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Polizeibeamte haben einen 23-Jährigen festgenommen, der sie in einer Bar nahe des PEP angriff. Mehrere Verdächtige sind noch flüchtig. Die Kripo ermittelt. (Symbolbild)
Polizeibeamte haben einen 23-Jährigen festgenommen, der sie in einer Bar nahe des PEP angriff. Mehrere Verdächtige sind noch flüchtig. Die Kripo ermittelt. (Symbolbild) © Bernd von Jutrczenka

Prügelei in einer Bar zwischen dem Perlacher Einkaufszentrum PEP und dem Klinikum Neuperlach, ein Routineeinsatz, wie es zunächst schien. Als Polizeistreifen in der Neujahrsnacht kurz vor 1 Uhr eintrafen, hatte sich die Lage auch beinahe schon wieder beruhigt. Doch dann flippte ein 23-Jähriger aus Köln aus.

Faustschläge ins Gesicht des Polizisten

Der Mann griff einen der Polizisten an. Er schlug dem 24 Jahre alten Beamten mit der Faust ins Gesicht. Beide Männer gingen zu Boden. Dort schlug der Kölner weiter auf den Polizisten ein. Die anderen Beamten kamen ihm zu Hilfe. Sie überwältigten den 23-Jährigen und nahmen ihn fest.

Gäste greifen Beamte an

Doch dann mischten sich die umstehenden Personen ein, die sich kurz zuvor noch untereinander geprügelt hatten. Sie versuchten nach Polizeiangaben, die Festnahme des Kölners zu verhindern. Das misslang allerdings. Die Angreifer konnten nach der Attacke unerkannt entkommen. Die Polizei fahndet nach ihnen.

Drei verletzte Polizisten

Insgesamt drei Polizeibeamte wurden bei der Rauferei in der Bar verletzt. Eine 25-jährige Polizistin erlitt einen Tritt gegen den Oberschenkel, ein 24-jähriger Polizist wurde gewürgt. Beide Beamte mussten nach dem Einsatz den Dienst abbrechen und sich in ärztliche Behandlung begeben. Der dritte Polizist war weiter dienstfähig.

Anzeige gegen Kölner

Der 23-Jährige wurde zu einer Dienststelle gebracht und nach Beendigung der Sachbearbeitung sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen, so eine Polizeisprecherin am Freitag. Das Kommissariat K 26 ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchter Gefangenenbefreiung. Bei dem Verdächtigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 0,7 Promille, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 29 Minuten / Bewertung:

    Wie wäre es wohl den Angreifern in den USA ergangen? Wären die jetzt noch am Leben?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Haan vor einer Stunde / Bewertung:

    Ist die Polizei nicht mehr bewaffnet?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Newi83 vor 32 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Haan

    Natürlich. Sofort niederschiessen!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.