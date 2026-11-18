GTA VI erscheint am 19. November nach 13 Jahren Wartezeit – die LMU in München appelliert in einem humorvollen Video an ihre Studierenden. Im Clip lässt ein Mitarbeiter die Spielhülle aus der Hosentasche blitzen – und die LMU kommentiert: "Bitte lasst eure Profs nicht im Stich."

Das Hauptgebäude der LMU. Hier könnte es am Donnerstag möglicherweise etwas ruhiger zugehen.

Am Donnerstag ist der 19. November, ein besonderer Tag, dem Millionen Menschen weltweit seit Wochen, wenn nicht gar Monaten entgegenfiebern. Das liegt allerdings nicht daran, dass am 19. November der Welttoilettentag (World Toilet Day) oder der Internationale Männertag (International Men’s Day) begangen wird.

Am 19. November wird das Videospiel Grand Theft Auto VI (GTA VI) veröffentlicht und Abermillionen von Gamern weltweit sehen diesem Moment entgegen. Die Grand Theft Auto-Reihe gehört mit über 410 Millionen verkauften Spielen zu den erfolgreichsten und prägendsten Videospielserien der Geschichte.

Warten auf Grand Theft Auto VI hat endlich ein Ende

13 Jahre ist es her, dass der Vorgänger des beliebten Videospiels auf den Markt kam, diese gigantische Pause hat die Erwartungen und den Hunger der GTA-Fans ins Unermessliche gesteigert.

Doch die lange Wartezeit hat für sie nun endlich ein Ende. Und das langersehnte Release hat auch eine Auswirkung auf die Wirtschaft. In den USA haben unzählige Menschen für den 19. November Urlaub beantragt, und auch in Deutschland dürfte sich sicher der ein oder andere Gamer am Donnerstag frei nehmen.

Lustiges Video: LMU bittet Studierende, die Vorlesungen nicht zu schwänzen

Und auch die ein oder andere Vorlesung an den Universitäten dürfte am 19. November deutlich weniger gut besucht sein als sonst. Um die zu erwartende studentische Abstinenz am Donnerstag möglichst gering zu halten, appelliert die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität in einem humorvollen Video an die Studentinnen und Studenten.

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In den heiligen Hallen der LMU richtet sich ein Universitätsmitarbeiter, teils mit einer bittenden Handgeste, direkt an die Studierenden, wohlwissend, was für ein besonderer Tag für manche von ihnen der 19. November ist.

"Liebe Studierende der LMU. Morgen ist der 19. November und wir wissen alle, was das bedeutet. Deswegen haben wir eine wichtige Mitteilung für euch. Bitte kommt trotzdem“, heißt es in dem kurzen Clip.

"Morgen ist es soweit. Aber bitte lasst eure Profs nicht im Stich"

Zwar fällt der Name Grand Theft Auto VI in dem Video nicht, aber spätestens in dem Moment, als sich der LMU-Mitarbeiter von der Kamera abwendet und in seiner hinteren Hosentasche eine Plastikhülle des Videospiels zu erkennen ist, versteht man, auf welchen besonderen Moment der Clip auf lustige Weise anspielt.

Das Reel kommentiert die LMU mit den Worten: "Morgen ist es soweit. Aber bitte lasst eure Profs nicht im Stich."

Dass zahlreiche Studierende diesem Aufruf wohl eher nicht Folge leisten werden, ist sehr wahrscheinlich. Ob sich Mitglieder der Dozenten und Professoren am Donnerstag extra frei genommen haben, vermochte man bei der LMU auf AZ-Anfrage nicht zu beantworten.