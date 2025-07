Der Senior steht unter Verdacht, mehrere Teslas beschädigt zu haben. Der Schaden ist hoch, es ermittelt das Kommissariat für politisch motivierte Kriminalität.

Elon Musk, Tech-Milliardär und Besitzer von Tesla und X, hat keinen Platz mehr im Deutschen Museum in München.

Er habe aufgrund einer Fernsehsendung einen Groll gegen Elon Musk gehabt, so begründete ein über 80-jähriger Münchner in der Vernehmung bei der Polizei seine Tat.

Der Senior wurde bereits im Mai vorläufig festgenommen, nachdem ein Tesla Y in der Sternwartstraße in Bogenhausen von einem zunächst unbekannten Täter am Kotflügel und der Tür zerkratzt worden war.

Der Fahrzeugbesitzer hatte den Schaden am 16. Mai gegen 11.15 Uhr bemerkt. Das Fahrzeug hatte den 37-Jährigen über ein automatisiertes Alarmsystem verständigt. Obwohl er sofort zu seinem Auto eilte, konnte er niemanden mehr antreffen; er rief die Polizei. Über die Videoaufzeichnungen, die das Alarmsystem des Teslas angefertigt hatte, ermittelte man noch am selben Tag den über 80-Jährigen als Tatverdächtigen und nahm ihn vorläufig fest. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

Senior ist weiterer Fälle verdächtig

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erbrachten die Ermittlungen, dass der Mann für insgesamt elf Sachbeschädigungen dieser Art an Teslas in Bogenhausen und Haidhausen tatverdächtig sei. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Ermittlungen liegen mittlerweile beim Kommissariat 43, zuständig für politisch motivierte Kriminalität von links.