AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Wegen blutiger Auseinandersetzung: Wichtige Ausfallstraße in München zwei Stunden gesperrt

Wegen blutiger Auseinandersetzung: Wichtige Ausfallstraße in München zwei Stunden gesperrt

Zwei Männer geraten in Streit und liegen am Ende verletzt auf der Straße. Sie müssen ins Krankenhaus.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 6  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Zwei Männer wurden bei einem Streit in München verletzt. (Symbolbild)
Zwei Männer wurden bei einem Streit in München verletzt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren sind nach Angaben der Polizei bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung verletzt worden. Die Männer seien im Münchner Osten auf offener Straße in Konflikt geraten und seien dabei mittelschwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Verletzungen rührten von einem "spitzen Gegenstand" her. Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Berg-am-Laim-Straße war im Abschnitt zwischen Baumkirchner Straße und Schlüsselbergstraße von 5.20 Uhr bis 7.20 Uhr gesperrt, so die Polizei auf AZ-Anfrage. Über Hintergründe des Vorfalls konnten noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt. 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.