Wegen blutiger Auseinandersetzung: Wichtige Ausfallstraße in München zwei Stunden gesperrt

Zwei Männer geraten in Streit und liegen am Ende verletzt auf der Straße. Sie müssen ins Krankenhaus.

Zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren sind nach Angaben der Polizei bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung verletzt worden. Die Männer seien im Münchner Osten auf offener Straße in Konflikt geraten und seien dabei mittelschwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Verletzungen rührten von einem "spitzen Gegenstand" her. Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Berg-am-Laim-Straße war im Abschnitt zwischen Baumkirchner Straße und Schlüsselbergstraße von 5.20 Uhr bis 7.20 Uhr gesperrt, so die Polizei auf AZ-Anfrage. Über Hintergründe des Vorfalls konnten noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt.