Altstadt-Radlring: An der Blumenstraße droht Stau

Gasleitungen und der Altstadt-Radlring: Mehrere Baustellen bringen ab Montag Behinderungen für Münchner Autofahrer in der Stadt.

In der Blumenstraße wird ab sofort gebaut.

München - Es geht los mit den Bauarbeiten zum Altstadt-Radlring. Ab Montag entstehen in einem ersten Bauabschnitt in der Blumenstraße (zwischen Sendlinger-Tor-Platz und Papa-Schmid-Straße) neue Radlwege, verbesserte Querungsstellen und breitere Fußwege. Bis Jahresende bleibt in der Blumen- zwischen Pestalozzi- und Papa-Schmid-Straße nur eine Fahrspur pro Richtung neben der Baustelle.

Gasleitungen: Verlegung in Untermenzing, Reparatur in Berg am Laim

Auch in Untermenzing wird ab Montag gebaut: Die Stadtwerke (SWM) verlegen eine Erdgasleitung. Bis 16. Oktober ist deshalb die Lochhausener Straße zwischen Gotebold- und Mühlangerstraße in Fahrtrichtung Ost einbahngeregelt.

Im Berg am Laim reparieren die Stadtwerke eine Gashauptleitung: Bis 4. September ist deshalb in der Schlüsselbergstraße im Kreuzungsbereich Altöttinger Straße eine Engstelle mit Ampelregelung eingerichtet. Die Altöttinger Straße selbst ist an den Einmündungsbereichen zur Schlüsselbergstraße für den Autoverkehr gesperrt.

