Wegen Bauarbeiten an einer neuen Brücke im Münchner Westen fahren auf der S6 und S8/S5 in der ersten Augusthälfte nur Ersatzbusse. Auch Regionalzüge sind stark betroffen.

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Wegen Bauarbeiten an einer neuen Brücke fahren auf der S6 und S8/S5 im Münchner Westen in der ersten Augusthälfte nur Ersatzbusse. Auch Regionalzügesind betroffen.

Ferienzeit ist Baustellenzeit: Wer an der S6 oder S8 in Richtung Starnberg, beziehungsweise Herrsching wohnt oder zum Ferienzeitvertreib mit dem ÖPNV oder dem Zug an den See hinausfahren möchte, sollte das besonders auf dem Schirm haben.

Denn: Wie die Deutsche Bahn mitteilt, müssen sich Fahrgäste entlang der Linien S6 und S5/S8 sowie der Werdenfelsbahn, sprich dem Regionalzug Richtung Garmisch, auf Fahrplanänderungen einstellen.

Bauarbeiten am Westkreuz

Wegen Arbeiten an einer neuen Brücke am Westkreuz, mit der die Linien künftig unabhängiger voneinander verkehren können, können die S-Bahnen vom Abend des 3. August bis zum 10. August (S8) bzw. 13. August (S6) nicht fahren.

Vom 3. August (22.30 Uhr) bis 10. August (3 Uhr) besteht auf der S8 Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Pasing und Harthaus.

In den Hauptverkehrszeiten montags bis freitags fahren die Busse alle 10 Minuten. Die S5 endet von Osten kommend bereits am Ostbahnhof.

Auf der S6 fahren ebenfalls Ersatzbusse und zwar von Montag, 3. August (22.30 Uhr) bis Donnerstag, 13. August (4 Uhr) zwischen Pasing und Gauting.

Obacht beim Schienenersatzverkehr

Worauf Fahrgäste außerdem achten müssen: Der Ersatzverkehr hält teilweise an anderen Haltestellen als bisher.

Am Westkreuz haben die Linien unterschiedliche Haltestellen: Die Busse der S6 halten an der MVG-Haltestelle Heimburgstraße, die sich östlich des Bahnhofs in der Haberlandstraße befindet.

Die Busse der S8 halten wie bereits beim letzten Ersatzverkehr an der MVG-Haltestelle „Westkreuz Bf.“, die sich westlich der Gleise in der Aubinger Straße befindet. In Lochham halten die Busse nicht mehr am Jahnplatz, sondern an der Haltestelle „Lochham Bf.“ in der Lochhamer Straße.

Im Regionalverkehr dauern die Einschränkungen von Montag, 3. August (22.30 Uhr) bis Montag, 17. August (4 Uhr).

Es fahren keine Züge zwischen Starnberg und München Hauptbahnhof.

Bis 12. August verkehren ersatzweise Busse zwischen Starnberg und München Hbf mit Halt an der Donnersbergerbrücke.

Ab 13. August können Fahrgäste zwischen Starnberg und München die dann wieder verkehrenden Züge der S6 nutzen.

Informationen und Details finden Reisende unter oder , sowie beim Kundendialog der S-Bahn München 089/55892665 (tägl. 6 -22 Uhr).