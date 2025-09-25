Wegen Bauernmarkt: Bus-Umleitungen am Sonntag in Münchens Zentrum
Audio von Carbonatix
Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss deshalb zwei Buslinien umleiten. Die Änderungen gelten am Sonntag, 28. September, von Betriebsbeginn bis ca. 21 Uhr.
Die MVG-Museenlinie 100 kann in beide Richtungen die Haltestelle Odeonsplatz nicht bedienen
In Richtung Ostbahnhof wird die Haltestelle Von-der-Tann-Straße zum Haltepunkt nach der Einmündung der Ludwigstraße verlegt. Der Bus 153 fährt auf einem verkürzten Linienweg und beginnt bzw. endet an der Haltestelle Universität. Die Haltestellen Odeonsplatz und Von-der-Tann-Straße können nicht angefahren werden. Fahrgäste können zwischen den Haltestellen Odeonsplatz und Universität die U-Bahn nutzen. Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.
Was ist die Bauernmarktmeile?
Mehr als 100 Direktvermarkter aus allen Regionen Bayerns werden Bauernmarktmeile 2025 ihre handwerklich erzeugten Spezialitäten präsentieren. Das Angebot reicht von frischem Obst und Gemüse, bayerischem Käse, Milch- und Wurstspezialitäten über frisches Brot und selbstgemachte Kuchen bis hin zu Besonderheiten wie Yak- oder Straußenfleisch. Auch Liebhaber regionaler Getränke kommen auf ihre Kosten – mit Bierspezialitäten, Säften aus der Region, Bränden oder Likören und ausgewählten Weinen aus dem Freistaat.
- Themen:
- München
- Odeonsplatz
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen