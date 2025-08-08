Wegen Bauarbeiten: Einschränkungen auf zentralen U-Bahn-Linien am Wochenende

Am Wochenende kommt es zu Baumaßnahmen im Bereich Hohenzollernplatz. Dies hat Auswirkungen auf zwei Münchner U-Bahnlinien.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Auf der Linie U2 kommt es am Wochenende wegen Bauarbeiten zu Einschränkungen. (Archivbild)

Wegen Bauarbeiten mit eingleisigem Betrieb im Bereich der U-Bahn-Station Hohenzollernplatz kommt es am Wochenende zu Einschränkungen im Fahrablauf der Linien U2 und U8.

Die U2 wird am Samstag, 9. August von ca. 04:00 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 10. August 2025 in folgende Abschnitte geteilt:

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Im nördlichen Bereich fährt die U2 zwischen Feldmoching und Scheidplatz auf Gleis 3

fährt die U2 zwischen Feldmoching und Scheidplatz auf Gleis 3 Im südlichen Abschnitt von Messestadt Ost bis Scheidplatz verkehrt die U2 auf Gleis 4

Zur Weiterfahrt in beide Richtungen ist am Scheidplatz ein Umstieg über das Zwischengeschoss erforderlich. Zusätzlich fahren an den Bahnhöfen Milbertshofen und Hohenzollernplatz die U-Bahnen in alle Richtungen vom selben Gleis.

Während der Baumaßnahmen fährt die Linie U8 auf der verkürzten Strecke Hauptbahnhof – Neuperlach Zentrum und zurück. Fahrgäste mit dem Ziel Olympiazentrum nutzen ab Hauptbahnhof bzw. Sendlinger Tor die Linien U2 und U3.