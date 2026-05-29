Wegen Abbrucharbeiten: Hier ist der Mittlere Ring bis Montagmorgen gesperrt

Wegen Abbrucharbeiten der Branntweinbrücke ist der Leuchtenbergring noch bis Montagmorgen komplett gesperrt. Was Verkehrsteilnehmer nun wissen müssen.

Seit Freitag, 29. Mai, circa 12 Uhr, bis Montag, 1. Juni, circa 5 Uhr, ist der Leuchtenbergring zwischen Einsteinstraße und Berg-am-Laim-Straße vollständig gesperrt. Grund sind die Abbrucharbeiten der nicht mehr genutzten Branntweinbrücke unmittelbar südlich des Leuchtenbergring-Tunnels, wie die Stadt mitteilte.

Ab dem Effnerplatz kann der Richard-Strauss-Tunnel nur noch bis zur Auffahrt auf die Töginger Straße und die Autobahn A94 genutzt werden. Der Autoverkehr auf dem Mittleren Ring wird oberirdisch über die Richard-Strauss-Straße abgeleitet. Die Umleitung des gesperrten Abschnitts führt in beiden Richtungen jeweils über die Berg-am-Laim-Straße, Grillparzerstraße und Einsteinstraße.

Zur Autobahn A94 gelangt man von Süden kommend über die Berg-am-Laim-Straße, die Baumkirchner Straße, die Truderinger Straße, die Hultschiner Straße und die Zamdorfer Straße. Alle Umleitungsstrecken werden vor Ort ausgeschildert.

Leuchtenbergring bis Montagmorgen gesperrt – was man nun beachten muss

Aufgrund der zu erwartenden Rückstaubildung auf den Umleitungsstrecken empfehlen die Stadt ortskundigen Verkehrsteilnehmenden an diesem Wochenende, den Mittleren Ring Ost großräumig zu umfahren und nach Möglichkeit den Mittleren Ring West oder den Autobahnring zu nutzen.

Auch die Gehwege sind im Bereich des Brückenbauwerks gesperrt. Für Fußgänger ist der Zugang zum S-Bahnhof Leuchtenbergring nur noch von der Einsteinstraße aus möglich. Um auf die jeweils andere Seite der S-Bahn zu gelangen, kann die Buslinie 59 genutzt werden. Hinweise und Aushänge sind vor Ort angebracht.

Radfahrende werden über die vor Ort ausgeschilderten Umleitungen geführt. Die Buslinie 59 wird während der Bauzeit umgeleitet. Die Haltestelle Einsteinstraße wird verlegt. Informationen zu verlegten Haltestellen werden vor Ort bekanntgegeben.