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Wechselnde Preise je nach Andrang? Hellabrunn sagt nein

Während der Kölner Zoo auf flexible Online-Ticketpreise setzt, erteilt der Münchner Tierpark Hellabrunn dem Dynamic Pricing eine klare Absage. Trotz gestiegener Kosten und bereits erhöhter Eintrittspreise setzt Hellabrunn weiter auf ein transparentes, statisches Preismodell.
Hüseyin Ince |
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Der Isar-Eingang des Tierparks Hellabrunn. Eine dynamische Preisgestaltung würde sich vor allem an der Eintrittskasse durch grundsätzlich höhere Preise bemerkbar machen. Alle, die lange vorher online buchen, hätten Preisvorteile, änlich wie im Fluggastbetrieb.
Der Isar-Eingang des Tierparks Hellabrunn. Eine dynamische Preisgestaltung würde sich vor allem an der Eintrittskasse durch grundsätzlich höhere Preise bemerkbar machen. Alle, die lange vorher online buchen, hätten Preisvorteile, änlich wie im Fluggastbetrieb. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Als einer der ersten deutschen Tierparks überhaupt verlangt der Kölner Zoo seit Donnerstag unterschiedliche Online-Eintrittspreise, je nach Tag, Andrang und Auslastung. Zusätzlich erhöhte der Zoo die Preise an der Kasse. Der Grund ist wohl in der Corona-Pandemie zu suchen. Seit die Besucher monatelang durch Lockdown ausblieben, geriet der Betrieb offenbar in immer größere Schieflage. Und das trotz eines Rekordes 2025, mit 1,3 Millionen Besucher.

"Die Kosten laufen uns davon", erklärte der Kölner Zoo-Vorstand Christopher Landsberg dem "Kölner Stadtanzeiger". Personal-, Energie- sowie Baukosten seien die größten Posten, bei gleichbleibenden Eintrittspreisen. Da stellt sich die Frage: Denkt vielleicht ein Tierpark wie Hellabrunn ebenfalls über solch ein Modell nach? Denn auch in München sind monatelang die Besucher ausgeblieben, als die Pandemie wütete. Die AZ hat nachgefragt.

Zwei Preiserhöhungen in fünf Jahren

Nein, sagt ein Sprecher des Tierparks Hellabrunn. Weder sei in der Vergangenheit darüber gesprochen worden, noch denke man künftig darüber nach. Das statische Preismodell habe sich bewährt. Vorstand und Tierparkdirektor Rasem Baban sagt: "Eine klare und (...) nachvollziehbare Preisstruktur ist für alle Beteiligten sinnvoller. Deshalb stellt sich für uns die Frage nach Einführung eines Dynamic-Pricing-Modells nicht."

1.897.268 Millionen Besucher zählte Hellabrunn 2024. Dennoch hat man seit Corona  zwei Mal die Preise angepasst. Im Januar 2022 ging es zunächst hoch auf 18 Euro für Erwachsene, bei Kindern (4-14 Jahre) 7 statt 6 Euro. Auch die Parkgebühren erhöhten sich auf 6 Euro.

Zum 1. Februar 2025 kam die nächste Anpassung. Für Erwachsene kostet der Eintritt seither 20 Euro. Kinder zahlen 8 statt 7 Euro. Die Parkgebühren blieben gleich. Steigende Kosten bei Energie, Futterversorgung und Personal führte Tierpark-Chef Baban damals an.

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8 Kommentare
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  • Ch_Muc vor 37 Minuten / Bewertung:

    Köln liegt in Nordrhein-Westfalen. In der Umgebung gibt es andere Städte mit Zoo, deren Eintrittspreise niedriger sind als in Köln. Für Familien mit Kindern könnten diese Zoos lohnenswerter sein.

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  • Witwe Bolte vor 14 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Ch_Muc

    Der wunderschöne Opel-Zoo in Kronberg, nicht allzuweit von Frankfurt, kostet 18,50 für einen Erwachsenen.

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  • Witwe Bolte vor einer Stunde / Bewertung:

    40 D-Mark Single-Eintritt, 100 D-Mark für eine Familie. Dazu noch Brotzeit, Getränke, Fahrgeld/Parkgebühren usw. -
    Total narrisch.

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