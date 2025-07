Wassermangel: So leiden Münchens Straßenbäume unter der Dürre

Münchner Naturschützer fordern von der Stadt einen Dürreplan, um die Bäume zu schützen. Die sind stark betroffen von der aktuellen Hitze.

Ganz besonders junge Stadtbäume haben mit der aktuellen Hitze zu kämpfen. Ihre Wurzeln reichen noch nicht so tief in die Erde. Bei vielen der insgesamt rund 115.000 Straßenbäumen in München haben die Naturschützer vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) bereits "deutliche Kronenschäden" festgestellt, wie die Naturschützer mitteilen.

Hitze setzt Münchner Bäumen zu: Junge Stadtbäume besonders gefährdet

Abgeworfene Blätter wie im Herbst oder abgestorbene Äste weisen laut LBV auf den Wassermangel hin – ein Energiesparmodus der Bäume, um den Sommer zu überstehen. Für viele werde das aber nicht reichen, befürchtet der LBV. "Bei einer so starken Dürre könnten bis zu 20 Prozent unserer Straßenbäume eingehen", warnt der Münchner LBV-Chef Heinz Sedlmeier.

Die Dürre schädigt besonders junge Bäume dauerhaft. Hier sieht man die braunen Blätter. © Fotos (3): Hanne Wiesener, LBV München

Forderungen an die Stadt München

Der LBV fordert darum von der Stadt, dass sie mehr für ihre Bäume tut. Die würden nur im ersten Jahr nach ihrer Pflanzung gegossen, danach nicht mehr, kritisieren die Naturschützer. Die Stadt verwende außerdem spezielles Substrat für die Jungbäume. Das reiche aber nicht: "Die Stadt muss einen Dürreplan erstellen, der Straßenbäume eingruppiert und eine Bewässerung mit Gießwagen und Wassersäcken oder mithilfe von Gießpaten gewährleistet, und zwar gezielt dort, wo es nötig ist", fordert Sedlmeier.

Auch Manfred Siering vom Bund Naturschutz fordert Maßnahmen, denn "das ist jetzt vielleicht nur der Anfang, weil es ja immer wärmer wird", befürchtet er. Zudem sei der Grundwasserspiegel "noch nie so niedrig" gewesen wie aktuell. Jeder Bürger könne helfen, findet Siering.

Ein durch Hitze verdorrter junger Baum am Gärtnerplatz. © Fotos (3): Hanne Wiesener, LBV München

Bürgerliches Engagement und städtische Planung

Wenn es so heiß ist, könne man abends einen Eimer Wasser "sanft an den Stamm" gießen. So könne das Wasser über Nacht stressfrei einziehen. Siering fordert insgesamt mehr Platz für Bäume in der Stadt. Unter anderem fordert er größere Grünstreifen statt breiterer Radwege, bepflanzte Mittelstreifen, entsiegelte Böden und Parkplätze mit Rasengittersteinen statt Asphalt.