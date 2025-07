Hämmern, schleppen, dekorieren: Am Samstag beginnt die Jakobidult am Mariahilfplatz – mit 250 Standlleuten und Schaustellern, vielen Schmankerln, antiken Schätzen und Fahrgeschäften. So laufen die Aufbauarbeiten.

Marion und Michael Perl sind am Mittwoch schon recht fleißig gewesen am Perlenzauber-Schmuckstandl für die Jakobidult. Die beginnt am Samstag – sie müssen aber einige Podeste aufbauen und 1000 Schmuckstücke hindekorieren.

Das Russenrad ragt schon 14 Meter hoch auf am Mariahilfplatz, wenn auch noch menschenleer und geschlossen. Beim Autoscooter hängt das Dach am Mittwochvormittag noch auf Halbmast.

Mit dem Kinderkarussell-Aufbau sind die Schausteller schon weiter. Die witzigen Miniautos, das Maxi-Bobbycar, die Motorräder blitzen schon fix montiert unterm Dach hervor. Nur noch ein bisserl blitzblank wischen, damit alles schön glänzt. Dann kann am Samstag das Jakobidult-Vergnügen losgehen: Stöbern, schlemmen, antike Schätze finden, lustige Küchengeräte ausprobieren, Riesenrad fahren, Steckerlfisch essen, herrlich.

Das legendäre Russenrad, Bayerns ältestes (Mini-)Riesenrad steht am Mittwoch vor dem Start der Jakobidult schon an seinem Platz, neben dem noch nicht fertig aufgebauten Autoscooter. © Irene Kleber

Wie viel die 250 Schausteller und Marktkaufleute zuvor geschleppt, gehämmert, sortiert, dekoriert und geputzt haben, wird man dann nicht mal mehr erahnen können. Seit Tagen sind die ersten schon am Aufbauen.

Noch stehen die Fahrgeschäfte am Mariahilfplatz still – am Samstag geht die Dult los, mit Gaudi an Riesenrad, Karussell, Schießbuden und mehr. © Irene Kleber

"500 Kilo Material muss ich selber hinbauen"

Marion und Michael Perl zum Beispiel. Sie kommen mit ihrem "Perlenzauber“-Schmuckstandl seit neun Jahren auf die Auer Dult. Die Holzbude hat zwar die Stadt angeliefert. Aber nackert, quasi. "Die Podeste, die Verkleidungen, locker 500 Kilo Material, muss ich selber hinbauen“, erzählt Michael Perl. Locker 500 Nägel schlage er jedes Mal neu ins Holz. Wobei eigentlich dann erst die richtige Arbeit losgeht.

An die 1000 handgemachte Schmuckstücke hängen und stellen die Perls in ihrem Standl auf, Ohrringe, Edelsteinketten, Ringe aus antikem Silberbesteck. Und die Schlüsselanhänger natürlich, von denen allein 168 Stück an einer sechs Meter langen Kette in Kopfhöhe baumeln, "ich hab sie gezählt“, sagt Marion Perl.

Anstrengend? "Schon, aber schee“, sagt sie, "Auer Dult ist immer wie heimkommen.“ Seit die beiden aus München nach Aichach weggezogen sind, vermissen die Stadt schon arg.

Rund 2000 Teller, Becher, Tassen, Vasen und Karaffen baut der Keramiker Mathias Graeber mit seinen Mitarbeiterinnen für die Jakobidult auf. © Irene Kleber

2000 Teller, Tassen, Vasen und Karaffen

Ein noch üppigeres Programm hat der Keramiker Mathias Graebner (seit 1995 auf der Dult) noch vor sich. Zwei Tage schleppt und dekoriert er mit seinen Mitarbeiterinnen an sein Standl hin. 2000 Teller, Tassen, Vasen, Karaffen sind noch aufzubauen. Bis zu 18 Mal im Jahr macht er das übrigens, wenn er von Dult zu Dult durch die Republik fährt. Ob er das noch lange machen mag mit seinen 65 Jahren? "Klar, solang es geht“, sagt er und lächelt fein. "Was tät ich denn sonst mit der Zeit?“

Noch mitten im Aufbau: Wolfgang Jürvitz, einer der Antikhändler auf der Auer Dult. Bis die Vitrinen stehen, die Beleuchtung funktioniert und alles seine Schätze schön dekoriert sind, dauert es drei Tage. Bis jetzt ist erst ein Ölbild vom Münchner Wedekindplatz ausgepackt. © Irene Kleber

Nachwuchs auf der Auer Dult gesucht

Richtig viel Arbeit vor sich haben noch die Trödler und Antikhändler in ihren Standlgassen. Hier wird beim ersten großen Wiedersehen nach der Dultpause erst mal noch viel geratscht. Wer ist wieder da? Wer ist von der Leiter gerutscht beim Aufbau? Wer sucht einen Nachfolger? Wer ist verstorben? Der Münzsammler Sigi, ist zu hören. Und der Antikhändler Klaus, man vermisst sie jetzt schon. Wo das Standl vom Klaus war, in der Tandlergasse, ist jetzt ein Loch. "Wird Zeit“, sagt der Händlerkollege Wolfgang Jürvitz, "dass wir jungen Nachwuchs auf die Dult bekommen.“

Dann muss er aber wirklich loslegen an seinem Stand. Nicht dass das Russenrad (das heuer 100 wird) schon losgondelt und er hat seine Schätze immer noch im Auto.



Die Jakobidult am Mariahilfplatz läuft ab Samstag (26. Juli) eine Woche lang bis Sonntag (3. August). Die Verkaufsstandl mit Schmankerl (von Ochsenfetzen bis zum glasierten Apfel), Keramik, Küchenwundern, alten Büchern, Trachtenschmuck, Teppichen und Co sind täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die Fahrgeschäfte von 10.30 bis 20 Uhr. Am Dienstag (29. Juli) ist Familientag mit ermäßigten Preisen im Schaustellerbereich. Mehr Infos: