Was man alles zur Lange Nacht der Musik in München erleben kann

Lange Nacht der Musik 2026: 25 Jahre, über 400 Konzerte – das bietet das Programm in München.

Ein Konzert auf Schienen: Die "Ois is Blues"-Tram ist zurück und dreht ab dem Sendlinger Tor ihre Altstadt-Runden.

Über 400 Konzerte in mehr als 100 Locations: Am Samstag feiert die Lange Nacht der Musik ihr 25. Jubiläum. Zwischen 20 und 2 Uhr können Münchnerinnen und Münchner Musik aus unterschiedlichsten Genres erleben – in bekannten Häusern ebenso wie an ungewöhnlichen Orten. Gespielt wird etwa in der Buchhandlung Lehmkuhl, im Umadum oder sogar in der Tram.

Das gibt es bei der Langen Nacht der Musik zu erleben

Zum 150-jährigen Tram-Jubiläum schickt die MVG erstmals seit 2019 wieder die "Ois is Blues"-Tram auf die Schiene. Sie startet am Sendlinger Tor und dreht ihre Runden durch die Altstadt, während Musikerinnen und Musiker Blues, Folk und Rock spielen.

Wie jedes Jahr bringt die MVG das Publikum von Bühne zu Bühne: Shuttlebusse sind im gesamten Stadtgebiet unterwegs, das Ticket gilt dabei als Fahrkarte. Vom zentralen Knotenpunkt Odeonsplatz aus fahren vier Linien – die 91 durch die Innenstadt, die 92 in den Südwesten, die 93 nach Schwabing und die 94 in den Osten. Fahrpläne gibt es unter

Wer sich nicht entscheiden kann, wo er anfangen soll, kann Musikroulette spielen: Einfach am Geschwister-Scholl-Platz in einen Oldtimer einstiegen und sich überraschen lassen, wo man landet.

Einsteigen und überraschen lassen: Die Oldtimer fahren Besucher nach dem Zufallsprinzip zu Konzerten. © Corinna Böck

Ein solcher Abend bietet sich gerade für ungewöhnliche Konzertformate an: etwa das von JJ Jones. Der 59-Jährige aus Nashville lädt im HP8 zum "Happy Birthday Marathon" ein, passend zum 25. Jubiläum der Langen Nacht der Musik und 40 Jahre Gasteig. Gäste sind eingeladen, Geburtstagslieder in allen Sprachen zu singen – begleitet von einer Live-Band mit Gitarre, Bass, Keyboard und Schlagzeug.

Jones entwickelte sein Format "Same Old Song" bereits 2013 mit einer Marathonversion von "Stairway to Heaven". Dieses Mal freut er sich besonders auf ein Lied: "Wie schön, dass du geboren bist", sagt er. "Das ist mein Lieblingslied."

JJ Jones veranstaltet im HP8 einen "Happy Birthday Marathon". Alle sind eingeladen mitzumachen. © ma

Das Ticket kostet 20 Euro und gilt für alle Spielstätten sowie die Shuttlebusse. Den Preis zu halten, sei eine große Herausforderung, sagt Geschäftsführer David Boppert. Von der neuen Stadtregierung wünscht er sich, "dass Kultur stärker in den Fokus rückt". Trotzdem ist er sehr zufrieden: "Ich finde es toll, dass so viele Stätten ihre Türen öffnen", sagt er. Vor allem jene, die sonst nichts mit Musik zu tun haben, etwa die Stadtsparkasse im Tal. Dort spielen ab 20 Uhr die Münchner Symphoniker.

Tickets im VVK über oder vor Ort an den Spielstätten. Gesamtprogramm unter: