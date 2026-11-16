Warum Studierende an Münchner Hochschulen protestieren

Gegen Kürzungen in Bildung und Kultur: Studierende der Kunstakademie protestieren im Hochschulgebäude und schließen sich einer Demonstration der LMU an.

An der Akademie der Bildenden Künste protestieren Studierende gegen Kürzungen in Bildung und Kultur und solidarisieren sich mit dem LMU-Streik.

Studierende der Akademie der Bildenden Künste München (AdBK) protestieren am Montag im Hochschulgebäude. Das zeigen Fotos und Videos, die auf dem Instagram-Account "adbkmuenchen.studierende" veröffentlicht wurden.

Auf den Aufnahmen ist ein großes Transparent zu sehen, das vom Vordach der Akademie hängt. Darauf steht: "Kulturabbau im ganzen Land, unsere Antwort Widerstand". Darunter hängen weitere, kleinere Transparente mit ähnlichen Botschaften. Den Haupteingang haben die Studenten symbolisch mit silbernen Mülltonnen versperrt.

Unterricht läuft trotz Protest weiter

Eine Sprecherin der Akademie bestätigt der AZ, dass sich mehrere Gruppen mit insgesamt etwa 100 Personen im Foyer auf Sofas versammelt haben. Sie laden zu Diskussionen und Gesprächen ein, an denen auch Professoren teilnehmen. Die Stimmung sei "nicht-konfrontativ", der Unterricht laufe normal weiter. Zudem sei die Aktion angekündigt gewesen.

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Zum Standpunkt der Hochschule könne sie noch keine konkrete Aussage treffen. Es handle sich um "zulässige Äußerungen" und vielfältige Forderungen. Manche richteten sich gegen die Gesetzeslage, auf die die Hochschulleitung wenig Einfluss habe. Zu anderen Themen, etwa Inklusion, seien die Studierenden bereits mit der Hochschulleitung im Austausch.

LMU-Studierende streiken am Montag

In einer Stellungnahme auf Instagram erklären die AdBK-Studierenden, sie protestierten gegen "autoritäre Hochschulpolitik und die zunehmende Kürzung von Bildung und Kultur". Zugleich solidarisieren sie sich mit den Studierenden der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), die am Montag zu einem uniweiten Streik aufgerufen haben.

Dort richtet sich der Protest gegen mögliche Studiengebühren für Studierende aus Nicht-EU-Staaten. Eine Arbeitsgruppe prüft derzeit, wie solche Gebühren ausgestaltet werden könnten. Beschlossen ist bislang nichts. Wie die SZ berichtet, soll es entgegen früheren Erwartungen auch bei der Senatssitzung am 19. November noch keine Abstimmung geben.

Für Montag haben die Studierenden eine Versammlung von 8 bis 16 Uhr vor dem LMU-Hauptgebäude angemeldet. Das bestätigt die Polizei der AZ.

Statt in Vorlesungen und Seminaren zu sitzen, treffen sich die LMU-Studierenden am Geschwister-Scholl-Platz. Dort sind Bierbänke aufgebaut, auf denen Workshops und Diskussionsrunden stattfinden. Seit 15 Uhr findet eine Demonstration statt, an der auch Studierenden der AdBK teilnehmen.