Sperrung am Abend: Warum stockte es im Münchner S-Bahn-Verkehr?

Im Feierabendverkehr brauchten viele Fahrgäste der Münchner S-Bahn viel Geduld. Das ist der Grund.

Auf den Strecken der Münchner S-Bahn brauchen die Menschen aktuell viel Geduld. (Symbolbild)

Update, 19:14 Uhr / 19:52 Uhr: Die Sperrung von S3 und S5 ist wieder aufgehoben. Von Seiten der Deutschen Bahn heißt es:

S 5 verkehrt nur zwischen Kreuzstraße und Ostbahnhof

"Die Strecke zwischen Ostbahnhof und Giesing ist nicht mehr gesperrt und die Züge verkehren wieder auf dem Regelweg. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverspätungen und Teilausfällen. Der Grund hierfür war die Reparatur an einer Weiche."

Die Linie S 5 verkehrt bis auf Weiteres nur zwischen Kreuzstraße im Münchner Süden und dem Ostbahnhof, wie die Bahn mitteilt (Stand 19:52 Uhr).



Auch Störung bei S6 zwischen Grafing und Ebersberg

Auch zwischen Grafing und Ebersberg mussten Nutzer der S6 heute nachmittag etwas Geduld mitbringen – die Strecke war zeitweise gesperrt laut Bahn. Am Abend käme es weiter zu Verspätungen von bis zu 10 Minuten und Teilausfällen.

Der Grund hierfür sei eine Reparatur an der Strecke. Von den Bahn heißt es: "Die Reparatur wird voraussichtlich im Laufe des morgigen Tages (14.04.2025) beendet."

Ursprünglicher Artikel, 18:40 Uhr: Ausgerechnet im Feierabendverkehr kommt es im Münchner S-Bahn-Netz zu Problemen. Die Fahrgäste brauchen Geduld, weil die Strecke zwischen Ostbahnhof und Giesing gesperrt ist, wie es in einer aktuellen Störungsmeldung der Deutschen Bahn (DB) heißt. Grund seien Reparaturarbeiten an der Weiche.

Betroffen sind demnach die Linien S3 zwischen Mammendorf und Holzkirchen und S5 zwischen Kreuzstraße und Pasing.