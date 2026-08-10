Dietmar Holzapfel, Betreiber der Deutschen Eiche, spricht über die ZDF-Serie "München Beats“, in der sein Wirtshaus eine zentrale Rolle spielt.

Als eingespieltes Team sind Rudi Dreiseitl (Michael A. Grimm, l.) und sein Kollege Klaus (Simon Pearce, r.) in der Serie „München Beats“ in ihrem Szenehotel Deutsche Eiche im Einsatz.

Marc Reimann/ ZDF 3 Als eingespieltes Team sind Rudi Dreiseitl (Michael A. Grimm, l.) und sein Kollege Klaus (Simon Pearce, r.) in der Serie „München Beats“ in ihrem Szenehotel Deutsche Eiche im Einsatz.

Ein Münchner "Trainspotting“ ist es zwar nicht geworden, aber die vierteilige ZDF-Serie "München Beats“ transportiert dennoch gut die Geschichte, wie aus dem Pfanni-Gelände der Kunstpark Ost wurde, wahrscheinlich eine der größten Party-Zonen Europas mit über zwei Dutzend Clubs.

Ein wichtiger Ort in der Serie ist auch die Deutsche Eiche, denn hier findet die Hauptprotagonistin Linda (Julia Hermann), die vom Kartoffelbauernhof in Ismaning in die Großstadt flieht, ihren ersten Anlaufpunkt. Für Münchner mag allerdings befremdlich wirken, dass die Deutsche Eiche in der Serie so gar keine Ähnlichkeit mit dem Lokal in der Reichenbachstraße hat.

Die Eiche-Wirte beraten das Filmteam

Was sagt Dietmar Holzapfel, der reale Wirt der Deutschen Eiche dazu? Die AZ fragt nach: "Sepp und ich haben uns häufiger mit dem Film-Team getroffen. Die haben uns nach der Zeit damals ausgefragt, vor allem über das schwule Leben in München, was das damals bedeutete. Wir haben auch das Drehbuch bekommen und gelesen. Und es hat uns sehr gefallen, vor allem die Parallelgeschichte mit Lindas schwulem Bruder. Es stand aber nie zur Diskussion, dass bei uns auch gedreht wird. Wir hätten natürlich nichts dagegen gehabt. Unser Schriftzug ist ja auch noch der von damals. Wir hätten zur Authentizität der Serie beitragen können.“

Als eingespieltes Team sind Rudi Dreiseitl (Michael A. Grimm, l.) und sein Kollege Klaus (Simon Pearce, r.) in der Serie „München Beats“ in ihrem Szenehotel Deutsche Eiche im Einsatz. © Marc Reimann/ ZDF

Regisseurin Mimi Kezele sagt der AZ, dass das Drehen in der Reichenbachstraße gar nicht möglich gewesen wäre, weil man für die vielen Szenen, die vor der Deutschen Eiche spielen, die Straße für mehrere Tage hätte sperren müssen. Was wahrscheinlich überhaupt nicht von der Stadt genehmigt worden wäre.

Das war in der Giesinger Cannabichstraße einfacher. Außerdem liegt dort auch ein Friseurladen schräg gegenüber der fiktiven Deutschen Eiche, der eine nicht ganz unwichtige Rolle in der Serie spielt.

"Das ist eine Ehre für uns"

Linda übernachtet nach ihrer Flucht aus Ismaning auf einer Bank vor der Deutschen Eiche, weil sie nirgendwo hinkann. Wirt Rudi Dreiseitl (Michael A. Grimm) stellt sie daraufhin ein und überlässt ihr eine Dachkammer im Wirtshaus.

Linda Bierwirth (Jule Hermann) am DJ-Pult bei ihrem großen Auftritt. © Marc Reimann/ ZDF

"Wir haben viel erlebt, aber so eine Mitarbeiterakquise hat es bei uns dann doch nie gegeben“, sagt Holzapfel und lacht.

Da die Serien-Wirte Rudi und Klaus nicht nur als Schutzpatrone von Linda auftreten, sondern überhaupt die Herzlichkeit in Person sind, hat auch Holzapfel nichts an der Serie zu kritisieren. "Ich war kurz überrascht, dass der Sepp nun von Simon Pearce verkörpert wird, aber die Serie ist eine tolle Werbung für uns. Und ich empfinde es auch als eine große Ehre, dass die Deutsche Eiche eine so wichtige Rolle in der Serie einnimmt.“

„München Beats“ ist in der ZDF-Mediathek zu sehen, oder am 26. und 27. August 2026 jeweils um 20.15 Uhr im ZDF