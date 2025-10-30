Der Spender wartet schon 30 Jahre darauf, dem Marienplatz einen seiner Bäume spendieren zu dürfen. Noch ist die 25-Meter-Fichte nicht gefällt.

So hat der beleuchtete Christbaum letztes Jahr vor dem Münchner Rathaus am Marienplatz ausgesehen – kurz vor dem Abbau Anfang Januar. Dieses Jahr wird der neue Baum aus Tirol angeliefert.

Ein Stück Tirol kommt vors Münchner Rathaus: Den Adventszauber am Marienplatz wird heuer ein Christbaum aus Ellmau am Wilden Kaiser beleuchten, das teilt die Tiroler Gemeinde mit. Gewachsen ist er auf der malerischen Wochenbrunner Alm, von dort schaut man aufs imposante Kaisergebirge.

Gespendet hat die rund 25 Meter hohe Fichte Andreas Hörhager, der sich damit einen lange gehegten Wunsch erfüllt. Schon vor fast 30 Jahren, damals lebte er noch im Zillertal, hatte er sich für die Baumspende beworben. Nach Jahrzehnten des Wartens kam letztes Jahr der ersehnte Anruf aus München: Seine Fichte wird auf dem Marienplatz erstrahlen.

Gefällt wird Münchens Christbaum erst Anfang November

Für Hörhager und die Gemeinde Ellmau ist das eine große Ehre – und eine Gelegenheit, ihre Heimat in München zu präsentieren. Noch steht die Fichte an ihrem Platz, die Fällung ist für Anfang November geplant.

Den Transport übernimmt die Firma Engl aus Schwoich. Am Donnerstag, 6. November, wird der neue Christbaum ab 6 Uhr morgens von der Städtischen Berufsfeuerwehr München aufgestellt. Danach folgt ein gemeinsamer Fototermin mit Vertretern der Gemeinde Ellmau und der Stadt München.

Der Christbaum am Marienplatz Weihnachten 2024. Für dieses Jahr ist eine 25 Meter hohe Fichte aus Ellmau angekündigt. Die wird Anfang November gefällt und dann nach München geliefert. © IMAGO/S.Gottschalk

Am 24. November wird erleuchtet

Feierlich erleuchtet wird der Baum am Montag, 24. November 2025, um 17 Uhr zur offiziellen Eröffnung des Münchner Christkindlmarkts. Eine Delegation aus Ellmau, angeführt von Bürgermeister Klaus Manzl, reist dann eigens an, um den Baum offiziell an die Stadt München zu übergeben. Begleitet wird die Zeremonie von der Bundesmusikkapelle Ellmau, die schon ab 16.30 Uhr mit einem Standkonzert festliche Stimmung zaubern will.

Glühwein der Wochenbrunner Alm

Im Rathaus-Innenhof wird aus einem Ausschankfenster Glühwein der Wochenbrunner Alm gereicht, Infos zur Ferienregion Wilder Kaiser gibt es dann auch. Die Region Wilder Kaiser mit ihren vier Orten Ellmau, Going, Scheffau und Söll gilt als eine der schönsten Bergregionen Tirols. Mit der Baumspende möchte Ellmau „ein Stück dieser Wärme, Naturverbundenheit und festlichen Stimmung nach München bringen“, teilt die Gemeinde mit.

Der Ellmauer Christbaum wird bis zum 6. Januar 2026 den Marienplatz schmücken und Besucher aus aller Welt in weihnachtliche Stimmung versetzen.