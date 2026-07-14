Es ist eine heiße Juli-Woche. Am Dienstag drohen aber auch teils schwere Gewitter. Wo es ungemütlich wird und wie es weitergeht.

Heiß, aber teilweise turbulent - so zeigt sich das Wetter in Bayern.

Die Hitze hat Bayern weiter im Griff – mancherorts drohen am Dienstag aber auch Gewitter, teilweise mit Starkregen, Sturm und Hagel.

Warnung vor starkem Gewitter in München

In Südbayern gibt es am Dienstag teils Sonne, teils auch dichtere Wolken, bei Höchstwerten von 27 bis 30 Grad. Schon in der Früh und am Vormittag kommen aber von Westen im Alpenvorland und an den Alpen einzelne teils kräftige Gewitter auf. Für Südbayern uid München gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung der Stufe 2 und 3 vor örtlich starken Gewittern aus Westen aus. Die Experten warnen vor Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 Liter pro Quadratmeter in der Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h.

Für den Dienstag gibt der Deutsche Wetterdienst für den Süden Bayerns und München eine amtliche Warnung vor örtlich starken Gewittern aus. © DWD

Am Nachmittag nimmt das Gewitter- und Unwetterrisiko laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nochmals zu. Dann drohen Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen, vereinzelt auch orkanartige Böen. Erst in der Nacht zum Mittwoch sollen die Gewitter langsam nachlassen.

Im Norden gibt es am Dienstag Sonne und Wolken und anfangs im Nordosten vereinzelt Schauer, bei Höchstwerten zwischen 26 und 33 Grad. Ab Mittag steigt das Gewitterrisiko dann auch hier an, teils mit Unwettergefahr. Dann drohen Starkregen, stürmische Sturmböen und Hagel – vereinzelt auch orkanartige Böen um 110 km/h.

Erst in der Nacht zum Mittwoch sollen die Gewitter langsam nachlassen und abziehen. Am Mittwoch soll das Wetter dann insgesamt weniger turbulent sein.