Warnstreiks legen ÖPNV lahm: Das ist die Lage in München

Busse und Bahnen bleiben zum Wochenbeginn vielerorts stehen. Beim Pendeln in München ist jetzt viel Geduld gefragt.

Wegen eines bundesweiten Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi kommt es heute vielerorts ganztägig zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Busse, Straßen- und U-Bahnen bleiben bei vielen kommunalen Verkehrsunternehmen infolge des Arbeitskampfs in den Depots. Betroffen sind nahezu alle 16 Bundesländer, wie Verdi mitteilte.

Münchner Hauptbahnhof: U-Bahn abgesperrt

Die Zugänge zu den U-Bahnen wurden wegen des Streiks am Münchner Hauptbahnhof mit Absperrgattern und Toren abgesperrt, damit sich während des Streiks keine Fahrgäste hierher verirren. Der U-Bahnverkehr ist komplett zum Erliegen gekommen.

Die U-Bahnzugänge sind am Hauptbahnhof gesperrt. © Maja Aralica

Züge der Deutschen Bahn nicht betroffen: Münchner drängen in Regionalbahnen

Die Regional- und S-Bahnen der Deutschen Bahn fahren derweil ohne Einschränkungen. "Die S-Bahnen in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Köln, Nürnberg, Rhein-Main und der Regional- und Fernverkehr der DB werden als Unternehmen nicht von Verdi vertreten und sind daher von dem Streik nicht betroffen", teilte der bundeseigene Konzern mit.

Dementsprechend voll waren die Regionalzüge Richtung Münchner Innenstadt am Montagmorgen, wie Reporter vor Ort berichten. Dicht an dicht gedrängt standen Pendler in den Gängen, von freien Sitzplätzen weit und breit keine Spur.

Am Mittleren Ring ist auf Höhe Harras noch kein verstärkter Verkehr erkennbar. © sag

Ein Blick auf die Verkehrskarten von Google Maps und Bayerninfo zeigt, dass sich auf Münchens Straßen der Verkehr erwartungsgemäß punktuell allmählich staut. Zumindest am Harras hielt der Autoverkehr sich auf dem Mittleren Ring um 8.30 Uhr in Grenzen, auf den ersten Blick scheint es hier kein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen zu geben. In Sendling dagegen ist das Auto-Aufkommen sichtbar deutlich höher als sonst. Selbst in den Nebenstraßen staut es sich.

Busse fahren in größeren Abständen

Wie die MVG mitteilt, fahren die Busse in der Landeshauptstadt noch. Allerdings kommt es zu größeren Abständen im Fahrplan, auch Verspätungen und Ausfälle sind möglich. Man sollte also auch hier viel Geduld mitbringen. Über die genauen Fahrtabstände der einzelnen Buslinien können Fahrgäste sich auf der

Die Tramlinien sind außer Betrieb. Nur die Linie 20 (Karlsplatz/Stachus - Moosach Bf.) fährt alle 10 Minuten. Der Betrieb ist derzeit bis ca. 13 Uhr sichergestellt, so die Verkehrsgesellschaft.