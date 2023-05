Warnstreik in München am Freitag: Keine U-Bahn, keine Trams

Die Gewerkschaft Verdi kündigt für diesen Freitag einen 24-stündigen Nahverkehrs-Warnstreik an. Auch die MVG ist von dem Streik betroffen. U-Bahn, Bus und Tram sollen in der gesamten Zeit bestreikt werden.

Warnstreik von Verdi: Am Freitag stehen U-Bahnen, Trams und die hälfte der Busse in München still. (Archiv)

München - Nachdem es in fünf Verhandlungsrunden über höhere Löhne noch nicht zu einem Ergebnis kam, ruft die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch erneut zum Streik auf. In München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Fürth, Landshut, Schweinfurt, Bamberg und Bayreuth wird am Freitag die Arbeit niedergelegt. Mit Ausnahme von Augsburg soll überall für 24 Stunden gestreikt werden.

In München wird es voraussichtlich zu starken Beeinträchtigungen kommen. Besonders U-Bahn und Tram sind von dem Streik betroffen.

Streik bei der MVG: Am Freitag steht München wieder still

"Aus Sicherheitsgründen geht die U-Bahn am Freitag zunächst nicht in den Betrieb", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung der MVG. Ob später Züge eingesetzt werden können, hinge von der Personalverfügbarkeit ab. Die Priorität läge hier auf der U6, für die ein 10-Minuten-Takt angepeilt werde.

Bei der Tram wird laut MVG zuerst die Linie 20 in Betrieb genommen, sobald es die Personalsituation zulässt. Wer mit dem Bus unterwegs ist hat mehr Glück: Im Busnetz wird voraussichtlich nur jedes zweite Fahrzeug bestreikt, "da die Kooperationspartner nicht bestreikt werden", so die MVG.

S-Bahnen, Regionalbusse und -züge werden am Freitag nicht bestreikt.

Verdi: Lösungsvorschläge wurden von den Arbeitgebern abgelehnt

In Bayern gilt für den Nahverkehr der Tarifvertrag TV-N, der separat vom sonstigen öffentlichen Dienst oder der Bahn ausgehandelt wird. Dem TV-N gehören viele städtische Verkehrsunternehmen an, darunter die Münchner MVG und die VAG Nürnberg.

In einer Pressemitteilung erklärt Verdi: "Schon zu Beginn der Verhandlungen hatte Verdi betont, dass mit einer kurzen Laufzeit der Weg freigemacht werden sollte, im nächsten Jahr über die Arbeitsbedingungen im ÖPNV in Bayern zu verhandeln." Die Arbeitgeber hätten Tarifverhandlungen für 2024 immer wieder "gebetsmühlenartig" abgelehnt, teilte Öztürk, der Verhandlungsführer und stellvertretende Landesbezirksleiter von Verdi Bayern mit. Verschiedenste Lösungsvorschläge der Verdi-Tarifkommission seien strikt abgelehnt worden.