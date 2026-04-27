Seit der Niederlage bei der Oberbürgermeister-Stichwahl gegen Dominik Krause (Grüne) hat sich der amtierende OB Dieter Reiter (SPD) nicht mehr öffentlich geäußert. Das sind seine Abschiedsworte.

Oberbürgermeister Dieter Reiter zieht Bilanz: "München hat Zusammenhalt gezeigt, hat angepackt und ist seinen Weg gegangen – verlässlich, solidarisch und mit einem klaren Blick nach vorn." (Archivbild)

Mit emotionalen, dankbaren und zufriedenen Worten verabschiedet sich Dieter Reiter von seinen Münchnern. Die Amtszeit des SPD-Oberbürgermeisters endet formal am Donnerstag.

Am 30. April ist Feierabend: So verabschiedet sich Münchens OB Dieter Reiter

"Zwölf Jahre lang durfte ich Verantwortung für meine Heimatstadt tragen", schreibt Reiter, der seinem Nachfolger Dominik Krause (Grüne) explizit alles Gute wünscht, in einem offenen Brief.

"In dieser Zeit haben wir viel gemeinsam bewegt. München hat Zusammenhalt gezeigt, hat angepackt und ist seinen Weg gegangen – verlässlich, solidarisch und mit einem klaren Blick nach vorn."

Reiter: "Wir haben daran gearbeitet, dass es für alle lebenswert bleibt"

Was bleibe, schreibt Reiter, ist "vor allem das, was wir gemeinsam aufgebaut haben: fast 100.000 neue Wohnungen und ganze Stadtquartiere, moderne Schulen und Kitas, ein stärkerer öffentlicher Nahverkehr sowie starke Investitionen in Soziales und Kultur. München ist gewachsen – und wir haben daran gearbeitet, dass es für alle lebenswert bleibt."

"Mieten dürfen nicht darüber entscheiden, ob man in dieser Stadt bleiben kann oder nicht"

Ihm sei dabei "immer eines besonders wichtig" gewesen: "dass diese Stadt nicht nur erfolgreich ist, sondern auch für die Menschen funktioniert, die hier leben. Für Familien, für Auszubildende, für ältere Menschen, für alle, die München zu dem machen, was es ist."

Das bleibe auch die zentrale Aufgabe der kommenden Jahre: "München für alle Münchnerinnen und Münchner lebenswert zu erhalten". Wohnen müsse "bezahlbar bleiben", so Reiter. "Mieten dürfen nicht darüber entscheiden, ob man in dieser Stadt bleiben kann oder nicht. München braucht weiterhin entschlossenen Wohnungsbau, kluge Stadtentwicklung und ein klares Ziel: dass sich möglichst alle Menschen das Leben hier leisten können – heute und in Zukunft."

Er sei überzeugt, schreibt der scheidende OB: "München hat dafür die Kraft. Weil diese Stadt von Menschen wie Ihnen getragen wird, die Verantwortung übernehmen, die sich einbringen und die füreinander da sind."

Für dieses Miteinander danke er den Münchnern herzlich. Seinen offenen Brief beendet Reiter mit den Worten: "Es war mir eine große Ehre, zwölf Jahre lang Ihr Oberbürgermeister zu sein. Alles Gute für Sie – bleiben Sie unserer Heimatstadt verbunden, ich werde es auch immer sein."

Wie berichtet, erholt sich Reiter aktuell noch von seiner Erkrankung. Im Rathaus ist allerdings die Rede davon, dass er am 11. Mai seinem Nachfolger Krause persönlich die Amtskette umhängen will.