"War ein zäher Bursche": Viktualienmarkt verliert Wahrzeichen
Er ist so etwas wie das Wahrzeichen des Münchner Viktualienmarktes, prägt dort das Bild und ist beim Besuch der Altstadt ein beliebter Treffpunkt: Jetzt ist der Maibaum auf dem Markt verschwunden. Was ist passiert?
Maibaum am Viktualienmarkt abgebaut: Aktion "Schweres Heben" der Feuerwehr
Die Münchner Feuerwehr hat den fast 35 Meter langen Stamm des Maibaums abgebaut und in mehrere Teile zerlegt. Die Einsatzkräfte rückten mit drei Fahrzeugen an und lösten die Aufgabe mit dem Konzept "Schweres Heben".
Dabei unterstützt eine Kombination aus leistungsstarkem Kranwagen und flexiblen Wechselladern mit Kran sowie speziellem Abrollbehälter inklusive Rundschlingen und Haken die Arbeit der Feuerwehrleute.
Maibaum am Viktualienmarkt kommt nicht durch den TÜV
Aber warum verabschiedet man sich bereits jetzt von dem Maibaum, der doch erst 2027 durch seinen Nachfolger ersetzt werden sollte?
"Er hat die TÜV-Prüfung nicht bestanden, hatte jetzt aber auch schon vier Jahre auf dem Buckel, war also eigentlich schon ein zäher Bursche", heißt es aus dem "Verein Münchner Brauereien" auf AZ-Anfrage: "Wir wollten auf Nummer sicher gehen." Die sechs großen Münchner Brauereien spenden den traditionsreichen Baum seit 1962 gemeinschaftlich über ihren Verein.
Gut erhaltene Stücke werden verkauft und die Einnahmen gespendet
Was passiert jetzt mit den Überresten der blau-weiß bemalten und reichlich verzierten Fichte?
Nach Angaben des Vereins wurde der Maibaum scheibchenweise nach Oberpframmern transportiert, wo die Teile begutachtet werden sollen: "Die gut erhaltenen Stücke werden dann zum Verkauf angeboten, und wir spenden die Einnahmen für einen wohltätigen Zweck."
Der neue Maibaum soll am 9. Mai 2027 aufgestellt werden
Die Marktleute verabschiedeten sich am Montag von dem Maibaum. "Vier Jahre war er uns treu, jetzt wird es Zeit für einen neuen Maibaum", schreiben sie zu ihrem Instagram-Video, das den Abbau der Feuerwehrleute dokumentiert.
Der neue Maibaum soll am 9. Mai 2027 auf dem Viktualienmarkt aufgestellt werden.
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