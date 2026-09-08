"War ein zäher Bursche": Viktualienmarkt verliert Wahrzeichen

Auf dem Viktualienmarkt fehlt jetzt ein sehenswertes Stück Tradition. Warum das so ist, und auf welchen Termin sich die Münchner jetzt schon freuen dürfen.

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Seit 1962 prägt der Maibaum das Bild am Viktualienmarkt.

IMAGO/Wolfgang Maria Weber 8 Seit 1962 prägt der Maibaum das Bild am Viktualienmarkt.

Der Maibaum am Viktualienmarkt ist ein beliebter Treffpunkt.

IMAGO/Wolfgang Maria Weber 8 Der Maibaum am Viktualienmarkt ist ein beliebter Treffpunkt.

Der Maibaum war am 1. Mai 2022 auf dem Viktualienmarkt aufgestellt worden.

IMAGO/Wolfgang Maria Weber 8 Der Maibaum war am 1. Mai 2022 auf dem Viktualienmarkt aufgestellt worden.

Die gut erhaltenen Stücke des Maibaums werden zum Verkauf angeboten und die Einnahmen für einen wohltätigen Zweck gespendet.

André Wagner 8 Die gut erhaltenen Stücke des Maibaums werden zum Verkauf angeboten und die Einnahmen für einen wohltätigen Zweck gespendet.

Der Maibaum am Viktualienmarkt ist in seine Einzelteile zerlegt worden.

André Wagner 8 Der Maibaum am Viktualienmarkt ist in seine Einzelteile zerlegt worden.

Eine Kombination aus leistungsstarkem Kranwagen und flexiblen Wechselladern mit Kran sowie speziellem Abrollbehälter inklusive Rundschlingen und Haken unterstützt die Arbeit der Feuerwehrleute.

André Wagner 8 Eine Kombination aus leistungsstarkem Kranwagen und flexiblen Wechselladern mit Kran sowie speziellem Abrollbehälter inklusive Rundschlingen und Haken unterstützt die Arbeit der Feuerwehrleute.

Die Münchner Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen an und löste die Aufgabe mit dem Konzept "Schweres Heben".

André Wagner 8 Die Münchner Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen an und löste die Aufgabe mit dem Konzept "Schweres Heben".

Blick auf den Münchner Viktualienmarkt mit dem unübersehbaren Maibaum.

IMAGO/Olaf Schulz 8 Blick auf den Münchner Viktualienmarkt mit dem unübersehbaren Maibaum.

Er ist so etwas wie das Wahrzeichen des Münchner Viktualienmarktes, prägt dort das Bild und ist beim Besuch der Altstadt ein beliebter Treffpunkt: Jetzt ist der Maibaum auf dem Markt verschwunden. Was ist passiert?

Maibaum am Viktualienmarkt abgebaut: Aktion "Schweres Heben" der Feuerwehr

Die Münchner Feuerwehr hat den fast 35 Meter langen Stamm des Maibaums abgebaut und in mehrere Teile zerlegt. Die Einsatzkräfte rückten mit drei Fahrzeugen an und lösten die Aufgabe mit dem Konzept "Schweres Heben".

Dabei unterstützt eine Kombination aus leistungsstarkem Kranwagen und flexiblen Wechselladern mit Kran sowie speziellem Abrollbehälter inklusive Rundschlingen und Haken die Arbeit der Feuerwehrleute.

Maibaum am Viktualienmarkt kommt nicht durch den TÜV

Aber warum verabschiedet man sich bereits jetzt von dem Maibaum, der doch erst 2027 durch seinen Nachfolger ersetzt werden sollte?

Die Münchner Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen an und löste die Aufgabe mit dem Konzept "Schweres Heben". © André Wagner

"Er hat die TÜV-Prüfung nicht bestanden, hatte jetzt aber auch schon vier Jahre auf dem Buckel, war also eigentlich schon ein zäher Bursche", heißt es aus dem "Verein Münchner Brauereien" auf AZ-Anfrage: "Wir wollten auf Nummer sicher gehen." Die sechs großen Münchner Brauereien spenden den traditionsreichen Baum seit 1962 gemeinschaftlich über ihren Verein.

Eine Kombination aus leistungsstarkem Kranwagen und flexiblen Wechselladern mit Kran sowie speziellem Abrollbehälter inklusive Rundschlingen und Haken unterstützt die Arbeit der Feuerwehrleute. © André Wagner

Gut erhaltene Stücke werden verkauft und die Einnahmen gespendet

Was passiert jetzt mit den Überresten der blau-weiß bemalten und reichlich verzierten Fichte?

Der Maibaum am Viktualienmarkt ist in seine Einzelteile zerlegt worden. © André Wagner

Nach Angaben des Vereins wurde der Maibaum scheibchenweise nach Oberpframmern transportiert, wo die Teile begutachtet werden sollen: "Die gut erhaltenen Stücke werden dann zum Verkauf angeboten, und wir spenden die Einnahmen für einen wohltätigen Zweck."

Der Maibaum war am 1. Mai 2022 auf dem Viktualienmarkt aufgestellt worden. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Der neue Maibaum soll am 9. Mai 2027 aufgestellt werden

Die Marktleute verabschiedeten sich am Montag von dem Maibaum. "Vier Jahre war er uns treu, jetzt wird es Zeit für einen neuen Maibaum", schreiben sie zu ihrem Instagram-Video, das den Abbau der Feuerwehrleute dokumentiert.

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Der neue Maibaum soll am 9. Mai 2027 auf dem Viktualienmarkt aufgestellt werden.