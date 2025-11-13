Am Münchner Hauptbahnhof müssen Fahrgäste beim Umsteigen eine kleine Wanderung in Kauf nehmen. Eigentlich sollte alles schon lange besser werden. Bereits 2016 versprach der Freistaat, die Planungen für eine Brücke zu finanzieren. Warum davon immer noch nichts zu sehen ist.

Wer am Münchner Hauptbahnhof umsteigt, muss oft eine kleine Wanderung in Kauf nehmen. Bis zu 15 Minuten muss man locker einplanen, wenn man zum Beispiel vom Starnberger zum Holzkirchner Flügelbahnhof muss. Denn zu den Gleisen gibt es nur einen Weg - einmal außen herum. Brücken über die Gleise (wie in Hamburg) fehlen in München.

Den Fahrgastverband "Pro Bahn" stört das seit Langem. 2015 hat er deshalb eine Petition gestartet und diese am 12. November vor genau zehn Jahren an den Bayerischen Landtag übergeben. Nur ein paar Monate später nahm der Landtag diese Petition an.

Die "SZ" berichtete damals, dass die Deutsche Bahn voraussichtlich noch 2016 ein Expertenbüro mit der Planung des Fußgängerstegs beauftragen wolle. Der Freistaat habe zugesagt, den Großteil der finanziellen Mittel für die ersten Planungsschritte zur Verfügung zu stellen. Die Rede war damals laut "SZ" von etwa 400.000 Euro.

"Ein zweiter Steg ist essenziell"

Nur: Zehn Jahre später ist von diesem Steg noch immer nichts zu sehen. "Der Münchner Hauptbahnhof ist einer der am stärksten frequentierten Bahnhöfe Deutschlands. Eine zweite Querung ist ein essenzieller Beitrag für die Verkürzung von Umsteigezeiten und bietet zudem mehr Komfort und Sicherheit", findet Pro-Bahn-Sprecher Marco Kragulji. Was ist also so kompliziert?

Das Problem ist offensichtlich das Geld. Auf eine AZ-Anfrage hin antwortet ein Bahnsprecher nämlich: "Eine solch große Infrastrukturmaßnahme wird in der Regel durch Landes- oder Bundesmittel finanziert. Dafür gab es bislang keine Zusage."

Dies habe sich durch ein Gesetz im November 2023 geändert. Die Maßnahme sei in den Bedarfsplan Schiene aufgenommen worden. Die DB InfraGO habe deshalb mit der Grundlagenermittlung und der Vorplanung begonnen. Die DB InfraGo würde einen Verbindungssteg begrüßen. Aber: "Dies hängt allerdings von der weiteren Finanzierung aus Bundesmitteln ab."

Pro-Bahn-Sprecher Marco Kragulji findet, auch der Freistaat könnte sich einbringen. Denn schließlich brauche der Hauptbahnhof bessere Umsteigemöglichkeiten wirklich. Zumal gerade so viel am Bahnhof gebaut werde, dass alles immer enger wird. In den nächsten Wochen könnte die Situation sogar noch schlimmer werden, glaubt der Pro-Bahn-Sprecher. Denn ab Mitte November werde der Bahnsteig 26 gesperrt. Umsteigewege vom und zum Starnberger Flügelbahnhof werden also noch länger, sagt Kragulji. Er findet: "Es ist höchste Zeit, dass Bund und Freistaat die Finanzierung regeln."

Das Bundesverkehrsministerium beantwortete eine Anfrage der AZ bis Redaktionsschluss nicht. Das Bayerische Verkehrsministerium allerdings verweist zurück an die Bahn.

Über das ganze Hin- und Her und das jahrelange Warten wächst auch im Münchner Rathaus der Unmut. "Die Fußgängerbrücke muss unbedingt kommen", sagt SPD-Chefin Anne Hübner. Die Bahn müsse den aktuellen Planungsstand darstellen. Doch die Planungen stecken offensichtlich auch noch nach zehn Jahren ganz am Anfang.