Wann Oasis nach München kommen – und wo es Karten gibt und warum man sich beeilen sollte

Oasis kommt 2027 zurück nach Deutschland: In München spielen die Gallagher-Brüder zwei Konzerte. Die Registrierung für den Ticketverkauf läuft bereits.

Im August 2009 hatte Noel Gallagher die Band Oasis nach einem Streit mit seinem Bruder Liam verlassen. Nach 15 Jahren wurde die Wiedervereinigung angekündigt und 2025 begann die "Reunion-Tour". Hieraus entstand der Dokumentarfilm "Oasis: Don’t Look Back in Anger", der gerade auf den Filmfestspielen in Venedig Premiere hatte – und der die Brüder zwar distanziert, aber doch gewillt zeigt, zusammenzuarbeiten und zu vergeben.

Jetzt ist die Fortsetzung der Bandgeschichte mit einer Welttournee geplant. Dabei wird man die Gallagher-Brüder nach 18 Jahren auch wieder live in Deutschland erleben können. Auch zwei Konzerte in der Münchner Allianz Arena sind dabei: am Freitag, 2. und Samstag, 3. Juli. Richard Ashcroft wird als Special Guest auftreten.

Bis Donnerstag eintragen

Die Registrierung ist ab sofort unter www.oasisinet.com möglich. Um die Chance zu erhalten, Tickets zu kaufen, muss die Registrierung bis Donnerstag, 17. September, 17 Uhr, erfolgt sein.

Liam Gallagher (r.) und Noel Gallagher bei ihrer Ankunft zur britischen Premiere des Films „Oasis: Don’t Look Back In Anger“ in Venedig. © picture alliance/dpa/Invision/AP

Fans, die im Registrierungsverfahren erfolgreich sind, erhalten einen individuellen, nicht übertragbaren Code, mit dem sie auf ein ihnen zugewiesenes Verkaufszeitfenster zugreifen können. In Deutschland findet der Ticketverkauf am Freitag, 25. September, am Samstag, 26. September, und am Sonntag, 27. September, statt. An jedem dieser Tage gibt es drei Verkaufszeitfenster.

"Für Oasis Live ’27 wird mit einer extrem hohen Nachfrage gerechnet; deshalb wurde ein Registrierungsverfahren eingeführt, das die Wartezeiten sowie den organisierten Weiterverkauf von Tickets zu überhöhten Preisen reduzieren und echten Fans die bestmögliche Chance geben soll, Tickets zu kaufen", teilt der Veranstalter Live Nations zu dem Verfahren mit.

Noel Gallagher (l.) und Liam Gallagher posieren auf dem roten Teppich für die Filmvorführung von „Oasis: Don’t Look Back In Anger“ im Rahmen der 83. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig. © picture alliance/dpa/Invision/AP

Im Rahmen von Oasis Live ’27 wird die Band insgesamt 38 Konzerte spielen und dabei Station in Schottland, England, Deutschland, Spanien, den Niederlanden, Frankreich, Italien, den USA sowie Irland machen. Mit Ausnahme ihrer Heimatkonzerte in Manchester wird die Band auf dieser Tour an völlig anderen Spielorten auftreten als auf der Oasis Live ’25-Tour.

Erst 2025 fanden sich Liam und Noel für eine Reunion-Tournee zusammen. Auftritte gab es unter anderem in Großbritannien, Irland, den USA, Kanada, Südamerika und Japan.

Das lange ersehnte Comeback war von Fans in aller Welt gefeiert worden. Die Brüder lachten auf der Bühne, sangen gemeinsam und umarmten sich – Bilder, die man lange nicht für möglich gehalten hatte. Mehr als 73.000 Menschen jubelten dem weltbekannten Geschwisterpaar im Juli 2025 im Stadion im walisischen Cardiff lautstark zu, als sie zum ersten Mal nach 16 Jahren mit dem Song "Hello" auf die Bühne traten.