Waldbrandgefahr in München: Das sollten Sie jetzt wissen

Im Landkreis München hat ein Grundstück plötzlich gebrannt. Vermutlich Brandstiftung meint die Polizei. Trotzdem müssen jetzt alle vorsichtig sein. Denn die Waldbrandgefahr ist hoch. Die Polizei gibt Tipps.

Solche Schilder warnen normalerweise vor Waldbrandgefahr. Derzeit muss man in und um München vorsichtig sein, um nicht ausversehen ein Feuer zu legen.

Es regnet derzeit kaum, wenn dann schauerartig, wie am Donnerstagabend. Der Boden ist trocken, das Wetter heiß bis zu 30 Grad. Da ist es besonders fatal, wenn auch noch Brandstiftung im Spiel ist, wie mutmaßlich Mittwochmittag geschehen.

Dort wurde gegen 12.30 Uhr ein Feuer gemeldet. Eine Spaziergängerin hatte Brandgeruch in der Nase und sah kurz darauf das Feuer. Zwischen der Putzbrunner Straße und dem Solalindner Weg bemerkte sie dann das Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr und auch die Polizei waren schnell zur Stelle. Die Polizei sperrte die Brandstelle großzügig ab. Denn das Feuer war dann mutmaßlich etwas größer als erwartet. Mehrere Hundert Quadratmeter brannten.

Die Feuerwehr konnte den dichteren Wald schützen

Es handelte sich um sogenanntes Waldschonungsgebiet, nur wenige Meter von der Straßen- und Weggabelung entfernt. Hier gibt es vor allem Jungholz und kniehohes – bei solchem Wetter ziemlich trockenes – Gras. Direkt im Anschluss befindet sich hier der dichtere Hochwald. Es bestand die Gefahr, dass die Flammen dorthin übergreifen. Doch laut Polizei konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Das Gebiet mit dem dichteren Hochwald konnte so geschützt werden.

Natürlich hätte hier auch eine unachtsam weggeworfene Kippe der Grund für das größere Feuer sein können. Doch die Polizei – die in der Regel nicht zu voreiligen Schlüssen neigt – ist sicher. Hier handelte es sich mutmaßlich um Brandstiftung. Die Beamten sprachen von eindeutigen Hinweisen. Brandbeschleuniger? „Das kann derzeit nicht bestätigt werden“, sagte eine Polizeisprecherin. Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen. Die genaue Brandursache wird derzeit erforscht.

Diese Tipps gibt die Feuerwehr jetzt

In München kam es laut Feuerwehr in den letzten Tagen zu „Vegetationsbränden“, die aber schnell gelöscht wurden. Folgende Tipps geben die Experten von Feuerwehr und Polizei, um bei der aktuellen Trockenheit kein Feuer zu riskieren:

- Grillen nur an ausdrücklich erlaubten Plätzen.

- Bei Autofahrten und bei Spaziergängen am und im Wald auf keinen Fall Kippen wegwerfen.

- Unterschätzte Gefahr: Keine Glasabfälle liegen lassen! Sie können bei starker Sonne Feuer entfachen.

- Nicht auf Feldwegen oder Wiesen parken. Der heiße Auspuff oder Katalysator von Autos kann trockenes Gras entzünden.

- Bei Rauchentwicklung oder Feuer sofort 112 wählen. Unternehmen Sie eigene Löschversuche nur, wenn Sie sich nicht in Gefahr begeben.

- Im Wald und auf Grasflächen kein Lagerfeuer entzünden und auch keine Fackeln verwenden