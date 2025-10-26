AZ-Plus

Münchner Olympia-Bürgerbefragung: Wahllokale sind geöffnet

In München wird über eine Olympia-Bewerbung abgestimmt. Für gut eine Million Bürgerinnen und Bürger öffneten am Morgen die Wahllokale.
AZ/dpa |
In München warben Befürworter und Gegner intensiv um eine Olympia-Bewerbung. (Archivfoto)
In München warben Befürworter und Gegner intensiv um eine Olympia-Bewerbung. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa
München

In München hat der Olympia-Bürgerentscheid begonnen. Um 8.00 Uhr öffneten die Wahllokale, in denen Bürgerinnen und Bürger abstimmen können, ob sie für oder gegen eine Bewerbung für die Sommerspiele sind. 106 Wahlräume hatte die bayerische Landeshauptstadt dafür eingerichtet. Bis 18.00 Uhr können die Leute ihr Kreuz machen. Danach ist klar, ob es eine Mehrheit gibt für das Mega-Event, das 2036, 2040 oder 2044 hierzulande steigen soll.

So geht es nach der Abstimmung weiter

Der Weg dahin ist noch sehr weit: Sollte München sich für eine Bewerbung entscheiden, dann müsste man sich in Deutschland noch gegen Berlin, Hamburg und Rhein-Ruhr durchsetzen. Gelingt das, dann erst geht der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) offiziell beim IOC ins Rennen.

Was indes sofort am Sonntagabend klar wäre: Sollten sich die Olympia-Kritiker durchsetzen und die Münchnerinnen und Münchner gegen eine Bewerbung stimmen, dann ist die bayerische Landeshauptstadt sofort aus dem Rennen. 1,1 Millionen Leute sind abstimmungsberechtigt - viele machten bereits Briefwahl.

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Huldreich vor 10 Minuten / Bewertung:

    No, no, NOlympia for ever! Ich wünsche allen einen schönen Sonntag❤️

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der Münchner vor 15 Minuten / Bewertung:

    Gut das es Briefwahl gab und die Unterlagen ohne Antrag kamen!
    Ins Wahllokal wär ich wahrscheinlich nicht gegangen!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
