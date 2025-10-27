AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Mehrere Fahrzeuge auf Standstreifen überholt: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Stadtautobahn

Mehrere Fahrzeuge auf Standstreifen überholt: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Stadtautobahn

Auf der Münchener Stadtautobahn ist ein Biker zu schnell und nur in Jogginghose unterwegs. Er stürzt - mit schlimmen Folgen.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort. (Symbolbild)
Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 99 bei München tödlich verunglückt. Auf Höhe der Anschlussstelle Germering-Nord stürzte der 25-Jährige am Sonntagabend und geriet unter eine Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. 

Laut der Polizei hatten Augenzeugen bereits im Aubinger Tunnel von einer riskanten Fahrweise des Mannes berichtet. Kurz vor Germering-Nord habe der Motorradfahrer dann mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit über den Standstreifen überholt und in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren. Als Grund für seine schlimmen Verletzungen führte die Polizei auch an, dass er mit Jogginghose und ohne richtige Schutzjacke unterwegs gewesen sei.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.