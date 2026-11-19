Vor Weihnachten und zum Jahreswechsel gelten an mehreren Bahnhöfen und S-Bahnhalten in München und anderen Städten Bayerns strengere Regeln. Wo und ab wann sie greifen – und was bei Verstößen droht.

Das Waffenverbot soll für mehr Sicherheit in der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel sorgen. (Symbolbild)

München

Wer in den kommenden Wochen mit der Bahn unterwegs ist, sollte Messer und gefährliche Gegenstände lieber zu Hause lassen. Ab Freitag, 20. November, gelten schrittweise an zehn bayerischen Bahnhöfen und S-Bahnhaltepunkten wieder temporäre Mitführverbote für Waffen, wie die Bundespolizeidirektion München mitteilte. Sie sollen für mehr Sicherheit im Reiseverkehr vor Weihnachten und zum Jahreswechsel sorgen.

An diesen Bahnhöfen gilt das Verbot

Zuerst greift die Regel in München am Hauptbahnhof, am Ostbahnhof, in Pasing sowie an den S-Bahnhaltepunkten Karlsplatz (Stachus) und Marienplatz. Am 21. November folgt der Hauptbahnhof Aschaffenburg, am 23. November kommen Augsburg und Regensburg hinzu, am 27. November Nürnberg und Würzburg.

Überall gilt das Verbot bis zum 3. Januar 2027 um Mitternacht. Es umfasst alle Gebäudeteile, Personentunnel, Bahnsteige und öffentlich zugängliche Ebenen.

Diese Gegenstände sind verboten

Die Liste der verbotenen Gegenstände ist lang. Untersagt ist laut Bundespolizei das Mitführen von Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen, gefährlichen Werkzeugen und Messern aller Art.

Das droht bei einem Verstoß

Die Einsatzkräfte überwachen das Verbot. Wer dagegen verstößt, muss damit rechnen, dass die Gegenstände sichergestellt werden und ein Zwangsgeld festgesetzt wird. Auch Platzverweis oder Bahnhofsverbot sind möglich. Zusätzlich drohen Verfahren wegen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten nach dem Waffengesetz.

Warum das Verbot dieses Jahr früher startet

Das Verbot beginnt eine Woche eher als 2025. Grund seien die unterschiedlichen Eröffnungstermine der Weihnachtsmärkte in den jeweiligen Städten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der erste Markt in München öffne schon am Freitag, deshalb sei die Stadt besonders früh dran. Mit dem schrittweise durchgesetzten Waffenverbot passe sich die Bundespolizei den regionalen Gegebenheiten an.

Warum Waffen auch zur Selbstverteidigung riskant sind

Waffen und gefährliche Gegenstände könnten bei Streitigkeiten die Risikobereitschaft erhöhen und zu mehr Gewalt führen, argumentiert die Bundespolizei. Wer Waffen bei sich habe, versuche oft weniger, in Konflikten zu deeskalieren. Helfer und Polizei wüssten zudem bei einer Auseinandersetzung weniger schnell, wer angreift und wer sich verteidigt. "Waffen, auch solche, die zur Selbstverteidigung gedacht sind, bieten grundsätzlich nur trügerische Sicherheit", teilt die Behörde mit.