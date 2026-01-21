Während viele schließen: Beliebte Bäckerei eröffnet schon die dritte Backstube in München

Mit seinem Bio-Brot erfreut sich Julius Brantner in München größter Beliebtheit. Schon bald wird der schwäbische Bäcker seine dritte Backstube in der Landeshauptstadt eröffnen.

Zu Besuch in der Backstube von Julius Brantner in der Nordendstraße. Bald will er seine dritte Filiale in München eröffnen. (Archivbild)

Qualität statt Quantität – nach diesem Motto betreibt der Bäcker Julius Brantner seine beiden Münchner Backstuben. Das Konzept des gebürtigen Schwarzwälders: nur wenige Backwaren im Angebot, diese aber mit Liebe und Perfektion hergestellt. Jeden Tag gibt es nur drei Brotsorten, dazu werden jeden Tag ein wechselndes Spezialbrot und zwei verschiedene Semmeln angeboten.

Weniger Produkte, dafür tägliche Abwechslung

Auch Brezn gibt es jeden Tag, aber nicht die bayerische, sondern die schwäbische Version mit den dünneren Ärmchen und dickerem Bauch. So ganz kann Julius Brantner seine schwäbische Herkunft auch in der Backstube nicht verbergen. Und wer gerne etwas Süßes zum Kaffee möchte, kann auch auf täglich wechselndes Gebäck wie z. B. Zimt-Kardamom-Schnecken zurückgreifen.

"Aber grundsätzlich wollen wir nicht mehr Produkte am Tag anbieten, sonst würden wir uns nur verzetteln", so Brantner zur AZ kurz nach der Eröffnung seiner Backstube in der Nordendstraße im Juni 2022.

Zu Besuch in der neuen Backstube von Julius Brantner in der Nordendstraße. © Foto: Sigi Müller

Neben seiner Filiale in Schwabing gibt es seit Juli 2022 noch eine kleinere in der Altstadt in der Kreuzstraße. Beide Backstuben erfreuen sich großer Beliebtheit, was lange Warteschlange Tag für Tag unter Beweis stellen.

Julius Brantner eröffnet dritte Backstube in München

Schon bald will Julius Brantner seine dritte Backstube in München eröffnen, dies gab der Schwabe in einem Video in den Sozialen Medien bekannt. Mit seinem Bio-Backwerk will er diesmal auf die andere Seite der Isar und mit Haidhausen einen weiteren Münchner Stadtteil erobern. Die neue Filiale wird direkt am Pariser Platz eröffnet.

Wann genau dies der Fall sein wird, darüber schweigt sich Brantner in dem Clip noch aus, ein Datum hat er aber bereits im Kopf. Viele Faktoren spielen im Vorfeld der Eröffnung eine Rolle. Wann wird der Ofen geliefert und wie bekommt man ihn in die neue Backstube? Auch die Pünktlichkeit der Handwerker und der benötigten Materialien haben Einfluss auf den Öffnungstermin.

Auf die neue Nachbarschaft freut sich der Bäcker sehr und das Franzosenviertel in Haidhausen darf sich auf französisches Landbrot, Pain au Chocolat, Buttercroissants und weiteres leckeres Bio-Backwerk freuen. In ein paar Wochen soll es soweit sein.