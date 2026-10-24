Während München schläft, hält Ali Demir die Straßen sauber

Wenn die Münchner Nachtschwärmer nach Hause gehen, kehrt Ali Demir ihren hinterlassenen Müll in Schwabing zusammen. Flaschen lässt er für Obdachlose zurück und genießt jeden Tag den Sonnenaufgang – seit 30 Jahren.

Bierflaschen, Fast-Food-Verpackungen und Plastikbecher – wo gefeiert wird, bleibt oft Müll zurück.

Während die einen gerade ins Bett gehen, ist Ali Demir schon wieder auf den Beinen. Kurz nach vier Uhr morgens zieht er in seinem grell leuchtenden Anzug mit Reflexionsstreifen durch Schwabing. Er räumt auf.

Flaschen, Fastfood-Verpackungen und Zigarettenstummel: Mit einem Besen kehrt Ali Demir den Abfall von den Straßen. Anschließend kommen die Maschinen zum Einsatz – erst wird gekehrt, dann gewaschen. Und das jeden Tag. Demir und sein Team stehen unter Zeitdruck: Bis halb sechs Uhr morgens müssen die vier befahrenen Straßen und Plätze sauber sein.

Wenn andere schlafen, räumt er in Schwabing auf

Dafür muss Demir bereits um drei Uhr morgens aufstehen. Im kommenden Jahr ist der 47-Jährige seit 30 Jahren als Straßenkehrer tätig. Für ihn ist es der Job fürs Leben. "Wenn ich nochmal auf die Welt komme, mache ich nochmal diesen Job", sagt er.

Ein Video aus der Sendung Abendschau - Der Süden vom .