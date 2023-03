Während IAA auf Autobahnbrücke geklettert: Klimaaktivisten zu geringer Geldstrafe verurteilt

Die drei Klimaaktivisten, die im September 2021 an der IAA-Protestaktion an der Autobahnbrücke an der A69 beteiligt waren, standen am Donnerstag in Fürstenfeldbruck vor Gericht.

02. März 2023 - 14:42 Uhr, aktualisiert am 02. März 2023 - 15:48 Uhr | AZ

Die drei Angeklagten: Mirjam Herrmann, Kim Schulz und Susanne Egli (v.l.n.r.). © Jakob Mainz

Fürstenfeldbruck - Am Donnerstag mussten sich drei Klimaaktivisten im Zusammenhang mit einer Kletteraktion während der IAA 2021 vor dem Amtsgericht in Fürstenfeldbruck verantworten. Angeklagt waren Mirjam Herrmann (25) und Kim Schulz (25), die sich an die Brücke gehängt hatten, mitangeklagt war außerdem Susanne Egli (39), die von der Aktion Fotos gemacht haben soll. Zwei der Angeklagten verbrachten nach der Aktion vier Tage im Gefängnis, bevor ein Urteil des Landgerichtes Landshut zu ihrer sofortigen Entlassung führte. Lesen Sie auch Klimaaktivisten: Richter erwartet niedrigeren Strafrahmen X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Autobahnkletterer: Angeklagt wegen Nötigung Der Prozess fand nicht wie ursprünglich beantragt vor einem Schöffengericht statt, sondern wurde zur Verhandlung vor einem Einzelrichter zugelassen. Die Staatsanwaltschaft klagte das Trio wegen Nötigung in 1.296 Fällen an – so viele Menschen hätten in dem durch die Vollsperrung der Autobahn entstandenen Stau gestanden und seien rund eineinhalb Stunden lang an der Weiterfahrt gehindert worden. Die drei Angeklagten haben die Vorwürfe zugegeben und erklärt, dass sich ihr Protest angesichts der drohenden Klimakatastrophe gegen die IAA richtet. Das Urteil ergab am Ende 30 Tagessätze für jeden Angeklagten – nur ein Drittel von dem, was die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.