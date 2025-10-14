AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • "Vorreiterrolle": Die Münchner Silvestermeile geht ohne großen Knall ins neue Jahr

"Vorreiterrolle": Die Münchner Silvestermeile geht ohne großen Knall ins neue Jahr

Feuerwerk und Böller zum Jahreswechsel – das soll auch dieses Jahr in der Münchner Innenstadt wieder verboten sein. Stattdessen soll es eine Silvestermeile geben. Das ist dort geplant.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Als Ersatz für Böller und Feuerwerk plant die Stadt München eine Licht- und Lasershow auf der Silvestermeile. (Archivbild)
Als Ersatz für Böller und Feuerwerk plant die Stadt München eine Licht- und Lasershow auf der Silvestermeile. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Partyyyyy!!!! München lädt zum Jahreswechsel auf die Silvestermeile. Zehntausende Gäste sollen auf der Ludwigstraße von 19.00 Uhr bis 2.00 Uhr mit Livemusik feiern – wenn auch ohne Feuerwerk. Aber: "Kurz vor Mitternacht können sich unsere Besucherinnen und Besucher auf eine atemberaubende Licht-, Video- und Lasershow freuen", sagt Eventmanager Alexander Wolfrum. 

Laser und Licht für Tiere und Umwelt

"Damit übernimmt die Stadt eine Vorreiterrolle in Sachen umweltverträgliche Großveranstaltung, die im besten Fall Signalwirkung entfalten wird", ist Wolfrum überzeugt. "Künstlerische Licht- und Lasershow statt Feuerwerksraketen, ein Abend ohne Feinstaubemissionen und Böller-Lärm – das wird ein nachhaltiges Erlebnis ohne negative Folgen für Tiere und Umwelt." 

Im ewigen Wettbewerb mit Berlin kann München damit einiges wettmachen. Denn die vom ZDF live übertragene Silvestershow am Brandenburger Tor wurde verlegt – nach Hamburg. Ob es an dem Berliner Wahrzeichen dennoch ein rauschendes Fest geben wird? Das sei noch unklar, heißt es auf dem offiziellen Hauptstadtportal. Weitere Informationen folgten "zeitnah".

In der Innenstadt ist Pyrotechnik verboten. (Archivbild)
In der Innenstadt ist Pyrotechnik verboten. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Ludwigstraße als Feiermeile

In München ist man jedenfalls schon am Planen. Livebands und DJs von Pop und Rock bis hin zu Blasmusik sollen auf vier Bühnen entlang der rund 800 Meter langen Feiermeile für Stimmung sorgen. Auch Essensstände sind geplant. Zudem feilen Künstlerinnen und Künstler gerade an Illuminationen, Lichtkunst und Projektionen, mit denen sie die prächtigen Häuserfassaden zwischen Siegestor und der Von-der-Tann-Straße zum Leuchten bringen wollen. 

Vom Siegestor bis zur von-der-Tann-Straße ist eine rund 800 Meter lange Silvestermeile geplant. (Archivbild)
Vom Siegestor bis zur von-der-Tann-Straße ist eine rund 800 Meter lange Silvestermeile geplant. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Ticketverkauf startet

Das Vorhaben geht auf eine Initiative der Stadt München zurück, die aufgrund des Böllerverbots in der Innenstadt nach Alternativen in einem sicheren Rahmen suchte. Auch Gäste von außerhalb würde das Wirtschaftsreferat über Silvester gerne damit anlocken. Ab Donnerstag (16. Oktober) sollen Tickets verfügbar sein, in den ersten 48 Stunden für 33 Euro, danach für 40 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Zudem sollen 400 Gratistickets vergeben werden an Menschen, die sich den Eintritt sonst nicht leisten könnten.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • gubr gerade eben / Bewertung:

    Die Stadt organisiert? Na dann wird es wohl genau so eine dilettantische Organisation wie bei der Drohnenshow werden. Das habe ich am eigenen Leib erlebt wie unlogisch die Entscheidungen da waren.
    Die machen ja jetzt schon die gleichen Fehler und viel zu früh Werbung. So groß ist die Leopoldstraße auch nicht um halb München aufzunehmen und wenn da jeder nach vorne drückt viel Spaß. Haben die da einen Notfallplan für Überfüllung? Die Leopoldstraße ist nicht der Olympiapark. So ein Event gehört eigentlich auf einen sehr großen Platz von dem viele Straßen ausgehen, die als Fluchtweg dienen können oder offenes Gelände.
    Dann kommt noch das Terrorrisiko und Drohnenrisiko dazu. Da muss nur ein Depp eine Drohne aus dem Fenster steigen lassen und schon ist das Desaster fertig, von Pyrotechnik ganz zu schweigen.
    Sowas richtig zu organisieren, traue ich jedem zu, nur nicht unserem Standtrat.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • CO2 Voodoo vor 7 Minuten / Bewertung:

    Klimakommunismus

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • OnkelHotte vor 7 Minuten / Bewertung:

    Wer‘s braucht

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.