"Vorgestern Krebstumor verabschiedet": Alt-OB Christian Ude macht Erkrankung öffentlich

Christian Ude (SPD) hat Krebs. Wie er selbst veröffentlicht, hat sich Münchens Alt-OB bereits einer notwendigen Operation unterzogen.

"Scheiden tut weh. Aber dein Scheiden macht, dass mir das Herze lacht!" Mit diesen Worten aus August Heinrich Hoffmann von Fallersleben berühmten Kinderlied leitet Münchens ehemaliger Oberbürgermeister (1993 bis 2014) eine schwere Nachricht ein. "So war mir zumute, als ich vorgestern in der Planegger Urologie meinen Krebstumor verabschieden durfte", so Ude weiter in seinem Beitrag auf dem "Sozialen Netzwerk" Facebook. Auf den Fotos, die er dort von sich im Krankenhausgewand gepostet hat, ist er zusammen mit drei Enkeln zu sehen.

Christian Ude hat Prostatakrebs – Tumor bereits entfernt

Zusammen sei man nach Maria Eich spaziert – ein Augustinerkloster mit bekannter Wallfahrtskirche bei Planegg, wo Ude operiert wurde. Wie Ude selbst weiter beschreibt, kam der Krebsverdacht bereits Ende Mai auf. Seine Tochter Diana, die auch seine meine Diabethologin ist, schöpfte einen Krebs-Verdacht an der Prostata. Zusammen mit dem Schwiegersohn, der auch Udes Hausarzt sei, einigte man sich auf weitere Untersuchungen mittels MRT und PET CT. Danach bestanden wohl keine Zweifel mehr an der notwendigen Operation, so Ude weiter auf Facebook.

Mittels Roboter entfernt

Von seiner Tochter Susanne, die selbst seit vielen Jahren an Blutkrebs leide, wurde er in der Entscheidung unterstützt. Schließlich wurde der Tumor minimalinvasiv durch einen Roboter entfernt, ebenso wie die Prostata und einige Lymphknoten. "Am Tag 1 nach der OP konnte ich schon den Enkeln Maria Eich zeigen. Liegt zum Glück ziemlich nah", schließt Ude seinen Beitrag.